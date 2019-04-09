三界五行：母子連心　阿媽咬手仔痛心

《二十四孝》第三是「嚙指痛心」，故事主角是曾參，孔子的得意門生，後人尊稱為「宗聖」，也就是主張「吾日三省吾身」的曾子。儒家典籍《孝經》第一章，記載孔子訓示曾子，「身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也。立身行道，揚名於後世，以顯父母，孝之終也。」保重身體，等於孝順父母，這是孝的開始。努力學習，發奮工作，做個有道德的人，對社會有貢獻，報答父母，這就是孝的結果。



一天，曾子上山砍柴，忽然莫名其妙心痛，他直覺是母親有事召喚，匆匆趕回家，才知道來了客人，母親一時之間不知如何接待，情急之下，咬自己手指，母子心靈感應，曾子連忙協助母親招呼客人。這就是貼心孝敬父母，親子心連心的好例子。



《二十四孝》第四是「單衣順母」，閔損，字子騫，孔子的好學生，孔子在《論語》稱讚他：「孝哉，閔子騫。」閔損喪母，父娶繼母，生兩個弟弟，繼母偏心，冬天，兩個弟弟穿棉花造的寒衣，給閔損穿的是蘆花造的假棉衣。一天，閔父出門，閔損替父親牽車，天寒，閔損衣衫不保暖，渾身發抖，手腳僵硬，牽車的繩子掉在地上，幾乎把車上的父親摔倒。閔父拿起繩子鞭打閔損，衣服破損，「露餡」！閔父知道錯責兒子，回家把後妻逐出家門，閔損跪地痛哭求情：「留繼母在家，受苦只是我一人；繼母走，受苦就是他們母子三人了。」閔父感動，原諒她，自此一家和諧。



方向宇