BLAACK　紳士型男新力軍

雖然時裝界大吹Street Fashion風，但優雅的紳士風格仍深得品味型男的追捧。本地紳士型男除了從名店或樓上小店搜羅歐洲品牌外，最近還多個新選擇，就是全新紳士形象品牌BLAACK。這個由本地時裝品牌G2000開設的高級系列，剛於中環開設首間專門店，品牌採用獨特的「雙A」作名字，有Alpha Male的意思，象徵品牌嚴格精選優質上乘的歐洲風格服飾、配飾，並以研究多年的亞洲剪裁配合歐洲布料，打造出休閒 x 正裝的配搭風格。



品牌首個系列當然是西裝服飾，歐洲紳士風格着重層次感及色彩的配搭，所以品牌特別推出多款顏色及圖案的西裝服飾。春夏季就主打沙石色及薄荷綠色，經典藍色改以粉藍甚至是彩藍設計，部分以粗條、千鳥格及大格仔圖案點綴，令西裝服飾更添時尚感。所有西裝採用歐洲優質布料製成，質料包括羊毛混絲等羊毛混馬海毛天然纖維，具輕柔乾爽及冬暖夏涼的優點，吸濕力極高，適合香港濕熱的天氣穿着。品牌特設Made-To-Measure個人化量身訂製服務，設有專業裁縫師修改西裝，並提供配襯建議。



除西裝外系列亦有風褸及牛仔服飾，適合配襯Smart Casual Look。店內亦特設The Gentlemen's Corner，從各地搜羅歷史悠久的品牌配飾，例如來自瑞典的Björn Hendal 手錶、意大利的 Maglia Francesco雨傘 、英國Babette Wasserman配飾及Corgi襪子等，還型男們配搭自己的紳士風格。