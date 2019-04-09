大健事：專業意見！營養師為澱粉質平反

經歷了一個總是在打邊爐的冬天，贅肉悄悄囤積，在厚厚的衣服下養出了個大肚腩，實在要於夏天來臨前減掉！對於一眾減肥人士而言，被蒙上「致肥」罪名的澱粉質可算大敵，要遠離米飯、粉麵及飽點類等食物，究竟澱粉質是否如此得人驚？專業營養師表示要為澱粉質平反！



坊間眾多減肥法都主張在飲食中減少、甚至戒掉澱粉質，以為人熟悉的食肉減肥法為例，要求我們的三餐以肉類及蔬菜為主，只是進食小量的澱粉質，「家營營養中心」認可營養師黃鶯（Annie）分析此方法的弊處。「食肉減肥法會耗盡肝糖，當身體內沒有葡萄糖的供應，便會燃燒肌肉內儲存的糖分，導致肌肉流失，而過程中會產生脫水情況，所以減去的磅數只是肌肉和水分，並不是真正的體內脂肪，當回復正常飲食後，體重亦容易反彈。另外，因為此飲食法令身體缺乏葡萄糖，會令人感到疲累及精神不振，更會出現頭痛、口臭的現象。」



除了食肉減肥外，性質相近的生酮飲食最近亦大行其道，當中的規則更嚴格，澱粉質的攝取量只能佔每天攝取熱量的5%，大部分熱量來源來自脂肪如果仁、動物脂肪或椰子油等，Annie指此飲食法除了有食肉減肥法的相同壞處外，長遠而言亦加重了腎臟的負擔，長期的高脂飲食影響體內膽固醇水平，增加患上心血管疾病的風險。



Annie認為，坊間說法確實把澱粉質「妖魔化」，大家總是以為有飽飯落肚就不能達致減肥效果，但其實澱粉質對人體非常重要。「澱粉質是人體主要的能量來源，為我們提供葡萄糖，令大腦可正常運作，當澱粉質不足夠，人會易累、不能集中精神，而且經常覺得肚餓，想吃零食，造成反效果。事實上，在減肥期間進食澱粉質是沒有問題的，但一定要識揀，如在茶餐廳進食時要避免炒粉麵飯，因為炒的過程中加入油分，會令澱粉質的熱量增加；選碟頭飯時亦要盡量走醬，減少醬汁所帶來的額外熱量。」



另外，近年有說法指抗性澱粉（Resistant Starch）可減肥，Annie解釋指抗性澱粉的糖分子連結方式和普通澱粉不同，難被身體消化，會在大腸內發酵並轉化成短性鏈脂肪酸， 變成大腸益菌的食物，除了可增加飽肚感、控制熱量攝取及維持血糖穩定外，亦可促進腸道蠕動、幫助排宿便並降低患大腸癌的風險，但由於抗性澱粉難消化，過量進食有機會導致食欲不振或胃脹，大家要注意。