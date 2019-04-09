本日日本：東京站GRANSTA　新手信店出甜品漢堡包

東京站剪票口內商場GRANSTA，內裏有超過90間的店舖帶來化妝品、輕食、Cafe及酒類等選擇，當中最受旅客歡迎的，莫過於甜品區域，事關是旅客手信入貨的一大理想地點！今個月GRANSTA的甜品區陸續有全新的手信店及知名老字號開張和加盟，吸引力當堂加倍！當中焦點有於4月19日開業的My Captain Cheese Tokyo，該店是經營甜品店銀座葡萄之木及推出香蕉蛋糕東京ばな奈等人氣產品的GRAPESTONE旗下新品牌，新店的招牌甜品Cheese Chocolate Burger，將車打芝士的滋味跟朱古力兩者融合起來，而且更精彩係該甜品賣相似足個迷你芝士漢堡，賣相及味道都咁特別，買嚟做手信肯定冇得輸。



而曾經獲得東京站站內土產人氣排名第1位的Terra Saison，經搬位後會於4月12日重新開店，並率先推出全新出品Cheese Fondue Cake，賣點係芝士蛋糕內藏相當濃郁兼帶有少甜的糊狀芝士，彷彿有食芝士火鍋般的感覺。而女性時尚雜誌《Hanako》跟銀座葡萄之木聯乘推出愛上喫茶店這個甜品品牌，並於4月19日在GRANSTA開店，推介當中Tiramisu朱古力夾心餅，以散發咖啡香味的餅乾夾着咖啡朱古力及Mascarpone芝士朱古力，無論味道及口感都叫人讚賞。



如果追求靚靚包裝及賣相的話，今日重新開張的銀座甘樂，便推出了東京站丸之內站舍手付最中，最中其實係豆餡糯米餅，而銀座甘樂的這款最中特別之處係餅上印有東京站丸之內站舍的圖案，豆餡則可以自己添加，絕對係好睇又好食。另外，早於室町時代後期創業的老字號Toraya，亦於4月19日在GRANSTA開店，當中的小倉羊羹「夜之梅」，其包裝亦特別採用東京站丸之內站舍設計。4月25日則有以士多啤梨炮製各種菓子的專門店AUDREY開設新舖，將杏仁瓦片結合牛奶忌廉及帶酸味士多啤梨的Glacier更係店舖名物，而新店除了有一般盒裝，還會有只在車站及機場才有售的限定罐裝發售，大家可按自己心水挑選。



GRANSTA

地址：東京都千代田區丸之內1-9-1 JR東日本東京站構內地下1層．1層（剪票口內）

營業時間：8:00am~10:00pm

網址：https://bit.ly/2HxqojH