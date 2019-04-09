脊字筆提：腰臀痛腳麻痹　全因銀包放褲袋引起？

不少男士把銀包攝在後褲袋，這個日日如是的習慣，卻有機會引起腰痛、臀部腫痛及腳麻痹，皆因長期隔着銀包而坐，令到臀部兩邊高低不平衡，不但導致盆骨功能性問題，更有可能患上梨狀肌症候群（Piriformis Syndrome）。



一名30歲男士前來求助，指每日放工後便感到腰和臀部非常痛楚，並且持續腳麻痹。他於電訊公司的客戶服務中心工作，由於座位空間狹小，又要面對不同顧客相當繁忙，故此，經常一坐便是數小時，未能隨意伸展關節肌肉。為他檢查時，發覺其臀部腫起，稍微觸碰便覺得痛，郁動髖關節痛得更厲害，診斷為盆骨功能性問題，以及梨狀肌症候群。



梨狀肌是位於髖關節深處的一條小肌肉，起點在薦椎（Sacrum俗稱尾椎）前面，終點在盆骨大轉子（Greater Trochanter of Femur 髋關節外側骨頭凸出之處），梨狀肌在人體作用是讓髖關節靈活地做外旋的動作。由於坐骨神經從臀部伸延至腿部時，正正是從梨狀肌的下方穿出來，假若這條小肌肉發炎或腫脹，壓迫到坐骨神經，便會觸發臀部和腿部痛楚麻痹。



以超聲波幫助他的梨狀肌消炎，紓緩疼痛麻痹，並以脊骨神經科手法矯正錯位的盆骨，經過兩星期治療，腰痛和腳麻痹已大致消失，但其臀部腫痛依舊，放工後痛楚更甚。



他工作地點接近脊醫診所，因此經常於午飯時間，穿着公司的西裝制服來接受治療，直到某一日他放假來覆診，改穿了牛仔褲，就發現有一邊後褲袋特別破爛，細問下得知他習慣把銀包放褲袋，只是過往來接受治療都會預先拿走銀包。



這個許多男士有的習慣，日子久了便會令到盆骨變歪，經常墊着銀包來坐，單邊受力給臀部和大腿肌肉構成壓力，坐骨神經長期受擠壓，最終出現梨狀肌症候群，不止臀部痛楚，大腿後側亦痹痛，麻痹更延伸至小腿。



在脊醫提醒下，他已改變習慣，並且按指示多做強化肌肉的拉筋動作。此外，由於他有輕度扁平足，故度身訂做鞋墊以矯正腳部問題，改善行路姿勢，減低出現梨狀肌症候群的機會。



脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家