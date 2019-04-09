迎接第1,000場賽事　BAPE® x F1® 玩聯乘

對於喜歡速度感的汽車迷都應該知道Formula 1®（F1®）係世界上最高速度、最高水準的賽車比賽，但你知唔知道F1係由邊年開始？至今舉辦過幾多場賽事？原來自1950年於英國銀石賽道舉辦的第1場F1®賽事開始，至今70屆F1®都只係舉辦過999場賽事，而史上第1,000場F1®賽事（2019年賽季第3站）就即將於4月14日在上海分站進行，為慶祝如此富有特別紀念意義的賽事舉行，潮流品牌A BATHING APE®（BAPE®）就特別聯同Formula 1®攜手推出聯名系列，將此站F1®賽事人氣推向高峰。



聯名系列設計主要以「F1® 1000」字樣紀念F1®歷史上第1,000場賽事，而「A BATHING APE®」字樣亦以F1®賽車車身擾流弧線造型呈現，配上招牌「ABC Camo」迷彩圖案、「APE Head」猿顏及品牌創立年份「93」字樣點綴，令系列中各款單品包括：Racing Jacket、Pullover Hoodie、Logo Tee、Snapback Cap、Sport Towel及Sticker極具睇頭。與此同時，雙方亦攜手設計了結合BAPE®及F1®元素的賽車服、頭盔及賽車（只供展覽欣賞，不會參加賽事），4月11日就會於上海國際賽車場正式亮相，一眾賽車迷同猿人Fans敬請期待。