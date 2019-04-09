4K觸控剪片神器　Lenovo ThinkPad X1 Extreme

家陣唔少KOL都會自己落手拍片兼剪片，要隨時隨地都剪到片，Lenovo ThinkPad X1 Extreme或者可以幫到你，皆因新機唔單止支援15.6吋的觸控屏幕，既支援4K UHD解像度超高質素，同時可以篤芒操作，無論剪片抑或繪圖都咁勁。



內建NVIDIA GeForce 1050Ti獨立顯卡

現時的筆電都主打輕薄，ThinkPad X1 Extreme的厚度僅有18.7cm，重量亦只有1.8kg，以15.6吋屏幕的筆電來說尚可接受，加上支援Dolby Vision HDR技術，能夠瀏覽HDR格式的影片，加上內建Dolby Atmos，睇片或者剪片都發揮最大效用。ThinkPad X1 Extreme配備Intel Core i7-8850H處理器、32GB RAM及512GB SSD，還有獨立顯卡NVIDIA GeForce 1050Ti，唔單止適用於剪片，甚至適用於MR/VR裝置。除了4K觸控版本，ThinkPad X1 Extreme另有高清非觸控版選擇，當然售價亦較為經濟實惠。

