吳冠中傑作《桂林》　成交價達8位數字

畢生致力探索油畫民族化及中國畫現代化的吳冠中，跟趙無極和朱德群並稱為「留法三劍客」，藝術成就非凡，備受收藏家追捧，代表作《周莊》更創出了2.36億港元的成交價。適逢今年是吳冠中誕辰100周年，保利香港2019年春拍現當代藝術專場特別呈獻4件吳氏的傑作，囊括其藝術生涯各個重要階段，其中作於1977至1996年的《桂林》歷經20年的歲月沉澱，為「桂林」系列的集大成者，代表了藝術家一生對中西美學探索所樹立的典範。經過多輪競投，該畫作最終以2,360萬港元成交。



另一幅錄得逾8位數字成交價的作品是《池塘人家（故鄉）》，當中簡化了風景的寫實細節，突出風景蘊藏的幾何抽象美感，體現90年代吳冠中穿梭於油畫與水墨兩種素材，是「水陸兼程」的絕佳範例。



此外，中國書畫專場亦帶來吳冠中的3件作品，分別是《奔流》、《大巴山中桃李正開》與《纏綿》，共斬獲2702.2萬港元，其中作於1987年的巨幅《奔流》以420萬港元起拍，多輪持續叫價後，一路突破最高估價，最終以1203.6萬港元成交，成績理想。