生活夜校：日圓紙幣宣布改版　一文認識新舊肖像

日本副首相兼財務大臣麻生太郎剛剛宣布，1萬日圓、5000日圓及1000日圓的紙幣設計將會作出更改，這是事隔20年以來，首度更改紙幣設計。改版之後，紙幣上的肖像，1萬日圓將會由福澤諭吉改為有「日本資本主義之父」之稱的澀澤榮一；5000日圓由女性小說家樋口一葉改為津田塾大學創辦人津田梅子；1000日圓則由日本細菌學家野口英世改為「日本近代醫學之父」的北里柴三郎。背面部分，1萬日圓使用東京車站，津田梅子使用藤花，北里柴三郎則是富嶽三十六景之一的「神奈川沖浪裏」，新版紙幣最快於2024上半年發行。

不少人都很關心日圓，不過大家對日圓又有多少了解呢，對於日圓上的人物認識又有多深呢？



一：日圓紙幣分哪幾種？

日圓紙幣面額分為10,000日圓、5,000日圓、2,000日圓、1000日圓四種，不過2,000日圓流通量很少。



二：三位紙幣肖像有何來頭？

能夠成為紙幣的肖像，當然大有來頭！其中澀澤榮一（渋沢栄一）有「日本資本主義之父」之稱，是幕末─大正初期活躍的日本武士、官僚、實業家。1867年出訪法國、比利時，參加當年在法國舉辦的萬國博覽會，回國後帶領日本從明治時代至昭和時代的產業發展，並創立第一國立銀行、東京證券交易所等企業。

津田梅子是明治時代的教育者、日本女子教育的先驅。1871年前赴美國，是日本最早的女留學生，1881年回國後，創立津田塾大學人，並將留美經驗活用於日本女子教育。

北里柴三郎則是「日本近代醫學之父」，不但發現鼠疫桿菌，並促進日本醫學發展，亦是許多重要機構的創始人，包括私立傳染病研究所、土筆岡養生園、私立北里研究所，也是北里大學校祖、慶應義塾大學醫學科創始人兼初代科長、慶應義塾大學醫院初代院長。



三：過往有哪些人物成為紙幣肖像？

出現在紙幣上的人物，早期的一律為聖德太子，其他人物包括福澤諭吉（一萬日圓）、新渡戶稻造（舊版五千日圓）、樋口一葉（新版五千日圓）、伊藤博文（舊版一千日圓）、夏目漱石（新版一千日圓）及野口英世（新新版一千日圓）。

其中福澤諭吉是日本近代重要啟蒙思想家、教育家、慶應義塾大學創立者；新渡戶稻造是農學家及教育家；樋口一葉是日本明治初期的女性小說家；伊藤博文是日本首相；夏目漱石是著名的小說家、評論家；野口英世是醫家兼細菌學家。除了伊藤博文之外，幾乎沒有一位是政治人物，由此日圓上的人物，也可以看到，這個國家重視的，不是當權者，而是能夠改變社會，改變人心的人。

