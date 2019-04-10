旅遊考考你：寵物小精靈渠蓋在哪裏？

日本各個地方的渠蓋，皆充滿本身的特色，早前有個地方更推出「寵物小精靈渠蓋」，而且還有好幾款，大家知道這些渠蓋在哪裏嗎？



答案：這些渠蓋都位於九州鹿兒島的指宿市。原來指宿市於去年任命《寵物小精靈》中的伊貝為交流大使，事關指宿的日文（いぶすき ibusuki）跟喜愛伊貝的日文（イーブイ好き iibuisuki）讀音十分接近，因此便找來伊貝擔任大使。指宿市於去年12月，先在指宿站前設置了伊貝圖案渠蓋，大概反應熱烈，早前指宿市內更增設8款彩色渠蓋，以伊貝及其8種不同進化形態作圖案，絕對值得大家去集郵兼打卡！



水伊貝渠蓋

地址：指宿市湯の濱5丁目26-29（夫婦露天風呂の宿吟松附近）



雷伊貝渠蓋

地址：指宿市東方9300-1（ふれあいプラザなのはな館敷地內）



火伊貝渠蓋

地址：指宿市湯の濱5丁目25-18（砂むし会館「砂樂」敷地內）



太陽伊貝渠蓋

地址：指宿市湊2丁目5-33（セントラルパーク指宿附近）



月亮伊貝渠蓋

地址：指宿市湊1丁目1-1（指宿站裏）



草伊貝渠蓋

地址：指宿市東方11915-5(指宿エコキャンプ場（知林ヶ島付近）



冰伊貝渠蓋

地址：指宿市十二町2290（時遊館COCCOはしむれ附近）



仙子伊貝渠

地址：指宿市十二町2190（指宿図書館附近）



伊貝渠蓋

地址：指宿市湊1丁目1-1(指宿站前)

