上台買機漫遊數據　復活節優惠彩蛋多籮籮

下星期就係復活節，不少人會自製長假期外遊，留港的或者也會行街購物獎勵自己。早前不少手機廠商推出新款旗艦手機，相信不少人也正在考慮換機。電訊商也趁機推出一系列優惠，由即日起至4月30日，除了最主打的上台和買手機外，就連漫遊數據和外遊卡都有優惠！



轉台著數多 折扣價買Galaxy S10+



一眾優惠當中，又以中國移動香港的選擇較為豐富。先談轉台，早前推出的三重賞將會繼續並將優惠*升級，包括：



•免 $18 行政費（攜號轉台尊享）

•送中國內地號碼，令開通內地銀行戶口更加方便（大灣區服務計劃/「飛常全球通」服務計劃尊享）

•送高達 40,000 MyLink 積分換取禮品



想一次過換埋新機，攜號轉台選用指定服務計劃並簽約24個月，還可以優惠價$5,498（原價$6,998）購買旗艦手機Samsung Galaxy S10+（128GB）。這個價錢比起連鎖電器店便宜了超過$1,500，以新機來說是相當不錯的折扣。



漫遊數據日費低至$7/日



準備復活節快閃旅遊的話，亦有各項漫遊產品優惠為你而設。「GO! Pass跨地數據漫遊組合」覆蓋中、日、韓、泰、英、法等地，提供5/8/15天選擇，日費低至平均HK$7，拍得住租WiFi蛋和鴨寮街街邊檔外遊卡的價錢，但就更加方便，不用特意租機還機，也不怕買到不知名外遊卡而用不到。喜歡無限量漫遊數據的，就可以選擇「數據漫遊自由圈」，適用於170個旅遊地區，以日費計算，當中日、韓、美、英、法、澳等各地日費由HK$68大減至HK$48，彈性高又抵用。值得一提的是，中國移動香港設有免費全球24小時客戶服務熱線（+852 2945 8888），隨時隨地提供支援。



就算你未完約，又未是中國移動香港客戶，復活節外遊都可以買外遊儲值卡，體驗一下中國移動香港的優質漫遊服務。一系列的外遊卡在網上商店提供限時75折優惠，覆蓋地區有：韓國、台灣、日本、星馬泰、澳紐、美加、俄羅斯，連新近推出的「亞洲7日數據卡」和「歐洲15日數據卡」也有優惠。



內地通話劃一價 兒童手錶升級大灣區數據



假期不去日韓賞櫻，到內地短遊的話，就可申請「想‧傾」中國內地通話增值服務，內地通話劃一 $0.65/分鐘，用家透過《MyLink》手機應用程式申請的話，更可以用優惠價每月HK$9（原價HK$18）享用服務。



有時一家人一齊到內地去飲飲食食，可能會擔心小朋友周圍走。這個時候就可以申請指定「兒童智能手錶服務計劃」，優惠月費只需$88，即送大灣區數據及智能手錶乙隻 （價值$1,799）！提提大家，這是網上商店及MyLink專屬優惠。



剛才提過買指定外遊儲值卡在網上商店有優惠，而優惠當然不止這麼少。4月期間在網上申請指定服務計劃並登記上門簽約服務，可額外享有40,000 MyLink積分；購買手機亦可獲高達20,000 MyLink積分。MyLink積分可以兌換不同禮品，例如湯券、咖啡券、MyLink特別版八達通，月費用戶更可以兌換電子繳費券自製回贈。如果想賺取更多積分，大家不妨下載由中國移動香港推出的《MyLink》手機應用程式啦！



*只適用於選用指定服務計劃並簽約24個月，優惠受條約及細則約束