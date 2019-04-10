家樂事：糅合自然　重塑工業風

粗獷的鐵件、未經打磨的木材、沒有修飾的紅磚和水泥，工業風總有一種冷酷有型的感覺，但由於風格太強，設計上亦較難突破，令不少工業風主題的單位都大同小異。其實，只要發揮創意，即使同樣是水泥、紅磚和鐵件，亦可以帶來不同變奏，就像以下這個單位，設計師Samson就嘗試在工業風中加入了大自然和日式美學風格，配合不同的線條設計，為工業風添上活力。



這個一房一廳的單位位於屯門的華都花園，雖然實用面積只有約500平方呎，但間隔四正，對兩口子來說亦相當夠用，設計師Samson解釋，這個單位本身是三房間隔，但由於屋主僅得2人居住，未必需要用到3個房間，加上本身L型客廳的空間略嫌不足，因此他就把客廳、廚房和細房打通，再把廚房設計成開放式廚房，令客廳的感覺更加寬敞，而為了區分客廳和飯廳，設計師則分別使用了木地板和石紋磚作為分隔，使用途更加分明。另外，客廳本身亦有自然光不足的問題，但打通間隔後，廚房和細房的窗亦有了採光的作用，令客廳比改裝前更加明亮。



設計風格方面，客廳雖然採用了大量常見的工業風素材，但就加入了各式各樣的材質和線條來修飾，例如加入了木板的電視牆，令感覺更加溫暖，而假天花則棄用了傳統的方正設計，反而加入了立體幾何切割元素，並以燈糟燈光來突出幾何線條，增添玩味之餘，亦令整體感覺更加立體，值得一提的是，這個立體切面的天花更加與不規則的展示櫃相映成趣。為了統一客廳的工業風格，浴室亦同樣以深灰和黑色作為主調，又挑選了RAW味較濃的金屬洗手盆和燈飾，但為了令感覺更加清新，設計師把其中一面牆鋪滿了藍色馬賽克，再以髹上黃色的天花襯托，增加了浴室的活力。



與客廳不同，睡房則採用了感覺相對舒適的日式設計，以木色和白色為主，風格簡約，而為了增加活動空間，設師不但把兩個房間打通，又在大型組櫃中間加入了中空設計，可以擺放飾品之餘，又可以減低大櫃帶來的壓迫感。除此之外，組櫃旁則設置了一塊全身鏡，方便女主人可以隨時練習瑜伽。



要在一種風格中加入新元素，最重要是取得平衡，可以先以一種風格作為主要的視覺元素，再加入小量其他風格的特點，令整個設計更加有趣，但要注意的是，不同風格的元素不宜過多，同時亦要尋找兩種風格的相似點，例如是顏色，質地和形狀，避免過分突兀。以這個單位為例，客飯廳均以工業風為主調，但同時又加入了大自然的元素，飯枱位置掛上了屋主在台灣旅遊時購入的樹幹擺設，浴室門則加入了荷葉圖案，再配合樹葉等裝飾，為工業風添上了大自然的色彩。



單位資料

位置：屯門華都花園

面積：500平方呎

裝修費：約HK$80萬