三界五行：以孝義得天下

《二十四孝》第一是「孝感動天」，故事主角是舜，舜就是遠古五帝的虞舜，少年喪母，父親瞽叟娶繼母，繼母生弟象。父親、繼母、同父異母的弟弟，三番四次合謀，置虞舜於死地，都被他憑機智一一化解。



虞舜深信「天下無不是的父母」的天理，不但沒有抱怨，反而以德報怨，對父親和繼母更加孝順，對弟象更加慈愛，他主動承擔家中的一切勞務，獨力在歷山耕種，不辭勞苦，最終孝感動天，差遣大象替他耕耘，飛鳥代他除草，帝堯把兩個女兒娥皇和女英下嫁給他。經過幾年的考察，帝堯覺得虞舜不但孝順、勤奮，而且有政治才華，於是讓位給他，成為帝舜。貴為天子，帝舜一如既往，對父親和繼母執禮甚恭，而且冊封同父異母的弟象為諸候。帝舜為中華兒女的孝道，作了最好的榜樣。



《二十四孝》第二是「親嘗湯藥」，漢文帝劉恒是漢高祖劉邦的四子，自小為人低調、務實、隨和，八歲被封為代王，由於宮廷鬥爭，劉邦去世後，經過了幾次更替，他才當上漢朝第五位皇帝。生母薄姫晚年多病，日理萬機的劉恒，連續三年，退朝後即返後宮貼身侍候母后，衣不解帶，目不交睫，薄太后的湯藥，也必親口嘗試，冷暖合適，才餵太后服食。



劉恒勵精圖治，用道家思想規範自己，以孝治國，與民分利，國富民強，在位二十四年。他兒子劉啟繼位，為漢景帝，延續漢文帝的治國理念，史稱「文景之治」，國泰民安。



方向宇