星晨旅遊獨家推出5日4夜郵輪套票　亞洲大型海上音樂首次於中國啟航

來自新加坡的亞洲大型海上音樂節IT’S THE SHIP (ITS),自2014 年航以來,已在全球擁有117,000 名「船友」,分別來自新加坡、日本、泰國、澳洲等88 個國家。2019 年,IT’S THE SHIP 將與華人音樂世界(北京)文化傳媒有限公司及東南亞獲獎最多的娛樂創意機構The Livescape 集團合作,《IT’S THE SHIP CHINA》將於6 月13 至17 日首次駛進中國的海域,由上海出發,前往日本下關市後返回上海,伴隨無間斷的音樂、各種令人興奮的娛樂活動和精彩的主題派對,為「船友」們帶來前所未有的五星級奇幻航程。



超過100 位DJ 藝人 強勢坐鎮3大舞台

過去5 年,IT’S THE SHIP 為「船友」帶來眾多國際級DJ 藝人,包括Knife Party、Yellow Claw、David Hasselhoff、Higher Brothers、Far East Movement 等等。而《IT’S THE SHIP CHINA》的中國首航,更已得到6 大電音廠牌包括Spinnin' Records、Barong Family、Monstercat、Liquid State,以及亞洲領先的Hardstyle Alliance 及叢林文化強力助陣,超過100 位DJ 藝人坐鎮3 大舞台,務求讓「船友」盡享5 天4 夜的奇幻旅程。這次中國首航,不僅僅是ITS 品牌的擴張,更是海上音樂節這領域發展的里程。



結合無間斷音樂、刺激娛樂及奇幻主題派對的非凡體驗

作為IT’S THE SHIP 第6 趟海上旅程,IT’S THE SHIP CHINA 的首航將繼續為「船友」提供無間斷音樂、令人興奮的娛樂活動,以及精彩奇幻的主題派對。強勁的DJ 藝人陣容包括來自韓國的超高人氣火辣DJ Soda、荷蘭著名DJ Duo 二人組Blasterjaxx、荷蘭頂級百大Techno/Trance 派音樂人兼DJ Sander van Doorn、星球最高產Bass 音樂製作人之一Kill The Noise、打破Hip Hop 與EDM界限的美國製作人兼DJ Ookay、台灣Red Bull Thre3style 冠軍得主RayRay,以及中國饒舌新星Young Dragon

在5 日夜的航程間,IT'S THE SHIP CHINA 將為「船友」提供一系列以藝人為主導的活動、服裝主題以及私人派對等等,為「船友」帶來無限驚喜。「船友」們除了可於3 大舞臺近距離享受世界級DJ 及藝人的表演,幸運的話,更有機會在舞臺以外於DJ 們近距離接觸。



亞洲最大型 體驗海上終極旅程

擁有國際著名的電音廠牌陣容外,剛完成盛裝改造的地中海輝煌號(MSC Splendida)更是第一艘裝載劃時代智能郵輪計劃「我的MSC」的郵輪。在來到中國之前,地中海郵輪特別斥鉅資盛裝改造MSC Splendida,融入更多專為中國遊客設計的升級體驗,以滿足樂迷、旅行家、時裝達人以至健身愛好者的不同需要。

MSC Splendida 是300 年航海世家——地中海郵輪旗下的明星郵輪。郵輪於2009 年首次啟航,總登記噸位為13.8 萬噸。全船共提供1,637 間客房,最大載客量為4,363 人。8 款五星級客房包括內艙房、海景房、露台房、海景套房、露台套房、遊艇會豪華套房、遊艇會行政套房,以及遊艇會皇家套房。船上更設各式的體驗,由主題設計餐飲選擇、4 個游泳池、壁球場以至保齡球館等等眾多設施,將在亞洲最大型海上節日舉行時為每位客人帶來最豪華舒適的享受。



推出專為香港樂迷而設的郵輪套票

星晨旅遊推出獨家郵輪套票,香港的電音樂迷及派對愛好者於2019 年4 月15 日前訂票,可享10%優惠。價格已包括20 小時免費餐飲服務、精選非酒精飲品和免費使用大部分船舶設施,每人HK$9,200 起(雙人房)。



出發日期:2019 年6 月13 日

預訂套票:http://bit.ly/2FhDb5p