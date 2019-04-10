惹味牛油三文魚　佐飯一流

含豐富奧米加3及多種營養的三文魚，除了小朋友啱食，大人也很喜歡，就這樣煎煮吃可能有點單調，IG@delish就教大家配一個Creamy的忌廉蔬菜汁。三文魚只要加鹽和黑胡椒碎略作調味便可香煎，記得魚肉要先放在鑊一邊來煎，之後再煎魚皮一面，這樣翻轉時便不易散開。



醬汁方面，利用煎魚剩下的油，再加牛油炒香車厘茄和BB菠菜，煮軟後加入忌廉和芝士煮溶成醬汁，還會加點羅勒和歐芹以增添香氣，最後輕輕放入魚件略煮數分鐘，令魚肉吸收醬汁的味道，一鍋上桌相當吸引，而且有醬汁和蔬菜伴吃不會感到乾爭爭，絕對是配飯或意粉的好菜式呢！



材料：

特級初榨橄欖油 2湯匙

三文魚柳 4塊

猶太鹽 少許

黑胡椒碎 少許

牛油 3湯匙

蒜蓉 3湯匙

車厘茄 1.5杯

BB菠菜 2杯

忌廉 半杯

帕爾馬芝士碎 1/4杯

羅勒及歐芹碎 1/4杯

檸檬汁 適量



做法：

1.三文魚加鹽和黑胡椒調味。

2.鑊內下橄欖油，三文魚肉一邊落鑊，煎約6分鐘，翻轉再煎2分鐘盛起。

3.同一隻鑊加牛油煮溶，下蒜蓉和切半車厘茄煮至軟身，下鹽及黑胡椒碎炒勻。

4.倒入BB菠菜、忌廉、芝士碎煮勻，加入香草煮約3分鐘。

5.放入三文魚煮3分鐘，唧檸檬汁和將剩餘的香草灑上便完成。



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