順風快遞：南北美酒團夏日開動

話咁快2019年已經過了三分一，係時候計劃一次遠行吧！

如果你係好酒之人，有好消息話畀你知！法國勃艮第（Burgundy）區和澳洲塔斯馬尼亞日前分別於香港委位旅遊局代理和舉辦慶祝活動，推動當地各式葡萄佳釀外，還聯同香港旅行社推出深度行程，讓各位知音人對當地有更入認識！



美麗華旅遊 8天澳洲海陸空豪華團

塔斯馬尼亞有「小香檳」和「澳洲汽泡酒之鄉」的美譽。美麗華旅遊的8天澳洲海陸空豪華團正正會游走該島著名的Josef Chromy酒莊，品嘗Chardonnay、Pinot Noir、Riesling和Pinot Gris釀製的汽泡酒和紅白酒，配以曾獲獎的「Get Shucked Oyster」生蠔場的生蠔，讓大家吃到這個島上的真風味！及後還會乘搭小型飛機穿越酒杯灣及登陸瑪麗亞島，尋找袋熊、袋鼠和Tasmania Devil的足迹，以及於該上東岸比舍諾（Bicheno）欣賞小企鵝等，叫大家海陸空感受塔斯馬尼亞的魅力！



出發日期 ：今天至2019年9月30日

團費：HK$19,299起

網址：http://hkmiramartravel.com



Jetour 11天勃艮第深度遊

法國中部的勃艮第地區的葡萄園總面積約為25,000公頃，主要的葡萄品種只有四種：Pinot Noir、Chardonnay、Gamay 及 Aligote，其中Pinot Noir和Chardonnay是紅白酒最佳代表。行程會由里昂出發，游走馬孔（Maconnais）、克呂尼（Cluny）和波本（Beaune）多個酒區，品嘗古堡、米芝蓮餐廳，以及游走多間酒莊和名勝，愛法國佳釀的朋友又怎可錯過呢？



出發日期：7月8日及8月22日

團費：HK$49,998起

網址：https://www.jetour.com.hk