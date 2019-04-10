迷你四驅車　邊玩邊學STEM

飛吧，麥林號！細心打磨外殼、鑽研齒輪特性、測試摩打效能……在迷你四驅車身上，我們總會在不知不覺間學習到各種科學理論。今年復活節，奧海城將會舉辦「TAMIYA Fair Hong Kong 2019 田宮香港嘉年華」，帶來包括越野障礙車體驗區、迷你四驅車體驗區、田宮機械人展示和STEM學習模組示範等不同體驗，小朋友可以即場學習組裝迷你四驅車。



現場不單有專業導師協助調整速度，更在專業賽道試車，而4月17及18日舉行的「OC STEM Lab x TAMIYA Fair - 迷你四驅車工作坊」，則會安排專業導師教授組裝技巧、解釋運作原理和STEM理論，學習將玩具變成STEM的學習教材。另外，同場亦會展出編程機械人、格鬥機械人、仿生動物機械人、機械工程車、再生能源車等一系列由日本田宮模型推出的STEM機械人，令小朋友能夠從玩樂中學習STEM的原理。



除此之外，奧海城2期地下將會化身成競技場，舉辦TAMIYA機械人挑戰賽 、遙控車足球聯賽和迷你四驅車比賽，當迷你四驅車選拔賽的優勝者，更有機會以香港代表身份，遠赴菲律賓馬尼拉參與今年6月舉行的「2019 TAMIYA Mini 4WD亞洲挑戰賽總決賽」，與各地好手競逐獎項。



TAMIYA Fair Hong Kong 2019 田宮香港嘉年華

日期：4月17日至22日

時間：11:00am至8:00pm

地點：奧海城2期地下主題中庭及1樓OC STEM Lab