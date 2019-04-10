我係「敢」煮：我很醜　但我超美味

「呢條係咩魚？」相信不少人見到呢張相都會有相同疑問，係，有絲打話係牛鰍，有巴打話係石斑，大家都答錯，唯一共同答案係，佢好醜！係，呢條魚外貌上真係有點叫人唔開胃，但如果大家曾經食過，嘗過其嫩溜到不行，以及魚鮮味濃到不得了嘅肉後，相信大家都會拜倒其「鰭」下！



呢條魚嘅名字有上開餐廳食府開飯嘅應該唔會陌生，佢個名就係筍殼，學名係雲斑尖塘鱧，英文名係Marble Goby或Marble Sleeper等，屬塘鱧科，佢亦有淡水石斑之美譽。原是野生淡水魚，產於東南亞地區包括泰國、新加坡、馬來西亞等一帶，廿多年前發展出人工養殖技術，大大提升了產量。



雖然筍殼係淡水魚，但就無一般淡水魚嘅泥味及草腥味，加上肉厚又嫩滑，且非常鮮味，故深受食客歡迎，普遍認為清蒸最能嘗其鮮嫩滋味，而傳統做法則是油浸，但不少餐廳食肆貪便捷，已將魚直接炸製，而非油浸慢煮而成，幸肉質依然鮮嫩。除了蒸及油浸（或炸）外，亦有人愛將之煮湯，如筍殼魚豆腐芫荽湯、黃豆煲筍殼魚等，別有一番滋味。



小妹愛香口，還是愛經典煮法嘅油浸筍殼魚，大家可以在街市選購時請魚販幫手將魚開邊起骨，不過小妹選擇一手一腳自己來。首先教大家揀靚魚，都係嗰句，記得揀條眼球透亮、魚鰓鮮紅，魚肉結實富彈性即為之靚。買回家後，都係一貫做法，打鱗去鰓洗淨，由魚肚開始切開成雙飛，用乾淨毛巾或廚房紙索乾水分，抹上鹽、胡椒粉（也可以加點薑汁及酒），稍醃。開鑊，下足夠分量嘅油（浸過魚身），油熱（約攝氏170度左右），熄火，魚皮向下放入魚，當見油面平靜無再起泡泡就再開火，待油溫回升，油面再起泡泡時就熄火，直至魚肉熟為止，整個過程只需幾分鐘。



撈起魚後瀝乾油，放碟上，淋上豉油、魚露、糖、胡椒粉及水調混成嘅蒸魚豉油（亦可直接用現成的蒸魚豉油），再淋上爆香嘅薑葱絲連熟油即成。