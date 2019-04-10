【寵愛你家】茲曼尼GIORMANI　送你「PET PET 真皮及布藝禮品」

迎接美好的春天降臨，想為家中掃走陣陣沉悶氣息，不妨考慮添置充滿活潑色彩的家品系列。茲曼尼GIORMANI特意推出全新 「PET PET 真皮及布藝禮品」，共5款得意寵物造型，款款都活潑可愛，簡單點綴就可為家中帶來朝氣活力，家居感覺煥然一新! 想增添家的味道，不如讓家多點「寵」愛啦！



【PET PET 真皮布藝 溫馨可愛家品】

全新茲曼尼GIORMANI 「PET PET真皮布藝禮品」以厚黃牛皮製成，紋理天然，觸感柔軟細膩，用上活潑的糖果色系再配襯得意可愛的寵物造型，喜歡動物的大小朋友必定愛上。



【PIGGY布藝腳踏 造型可愛活潑】

PIGGY腳踏造型的骰可愛，其設計概念亦充滿著家的味道，PIGGY的尾巴可接著緊扣相連，彷如家人一樣，亙相扶持，亙相緊扣。 PIGGY腳踏由香港著名設計大師劉小康(Freeman Lau)設計，透過創意與精湛工藝將藝術作品帶入家中。



【訂購梳化85折 送您可愛造型 PET PET 真皮布藝禮品】

即日起到茲曼尼GIORMANI訂購梳化可享85折外，折實後滿指定金額，即送您指定茲曼尼GIORMANI PET PET真皮及布藝禮品 (價值高達 $4,850)。



【 彈鉸梳化 可享額外折扣】

訂購任何彈鉸梳化，可享額外5% 折扣優惠。優惠期有限。想揀選心水梳化，把握機會，親臨門市選購啦!



【梳化保用服務優惠】

由即日起，訂購任何梳化，只需加$300 即可享額外一年梳化保用服務，包括「5+1」6年免費內結構維修 及 「3+1」4年免費電動機件維修，讓您更貼心保護您的梳化。



【條款與細則】

⦁優惠期有限，只適用於本港門市。

⦁訂購茲曼尼梳化85折，訂購彈鉸梳化更可享額外5%折扣優惠，即低至8折。

⦁必須購買梳化，並按折實後之金額送贈不同指定禮品。

⦁優惠期內，禮品數量有限，送完即止，而茲曼尼亦有權以其他禮品代替。

⦁禮品只限指定款式及顏色。圖片只供參考，一切以實物為準。

⦁價格將會根據款式、皮革級別及訂製要求有所不同。

⦁皮色選項將不定期更新，恕不另行通知並以門市提供之皮辦為準。

⦁額外一年保養服務優惠只適用於新訂造梳化，並以每張單及單上送貨地址計算。並最多可享6年內結構保用 及 4年電動機件保用*，相關保用服務均受有關條款及細則約束，詳情請參閱「保用條款及細則」。(* 4年電動機件保用只適用於新訂造彈鉸梳化)。

⦁以上優惠不得與其他優惠同時使用，亦不適用於陳列品、相關指定產品及費用。

⦁優惠受有關條款及細則約束，詳情請向店員查詢。

⦁茲曼尼保留修改是次推廣活動的所有條款及細則或終止推廣活動之權利而毋須事先通知。

⦁如有爭議，茲曼尼保留最終決定權。

⦁如以上優惠，條款與細則與門市有異，將以門市為準。



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