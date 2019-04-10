Baselworld 2019：陳奕迅驚喜現身　大談手錶經

今屆Baselworld錶展多個品牌邀請重量級嘉賓出席品牌發布會，其中Zenith邀請了代言人陳奕迅飛到瑞士參與發布會，令在場傳媒驚喜萬分。Eason講到參觀品牌錶廠同錶展時非常興奮，令他大開眼界，令他從此對手錶非常尊敬同欣賞。



Eason表示：「我最初睇錶廠是睇品牌歷史，睇到品牌由1865年到1969年的演變，1969就開始有El Primero機芯出現。知道他們的鐘錶師傅Charles Vermot冒着自己生命危險去拯救整個機械機芯技術，到去參觀手錶怎樣裝嵌，然後我嘗試放一顆螺絲入機芯。我試戴那個放大鏡，記得小時候曾到鐘錶店，師傅叫我不要亂碰。昨日覺得好像變了蟻俠一樣，平時我們睇手錶好像好細，裏面的世界原來好大。點樣可以做到咁精密複雜，要咁多零件，然後慢慢知道手錶點解要有寶石，原來因為其硬度，是因為鐵與鐵之間有摩擦，寶石可以減少損耗。」



參觀錶廠時Eason更親自體驗瑞士傳統製錶過程，更深感機械腕錶必須要人手才可以完成。「我每次望手錶時會更加體會到背後的團隊、工匠放入去的所有感情及心血，我會更加欣賞一隻錶的構造及建成。我覺得真的不簡單，大家可能只睇到我戴着一隻鑽石手錶，但其實每一粒鑽石要變到那個形狀，變擺落去入面每個空位其實都不簡單，要付出的集中力、心機及技能都要有，我昨天試了，好彩我沒有怎樣手震，但他們有自己的技巧才可夾到那顆螺絲。做一隻機械手錶不可以沒有人力，不可以用機器去取代所有，某部位程序可以，但有些工序是不可以。例如秒針，錶是圓的，尾部點可以彎少少個位，一定要人才可以做得到，機器更精密都做不到。所以某些部分沒辦法不用人手做。真的很勁，以後對手錶的睇法截然不同，任何一隻錶的睇法都不同了。」



首次參加Baselworld錶展，Eason估不到規模咁大，每個品牌展館都非常巨型，他希望有更多時間可以逛逛。「我只是感受到好熱鬧的氣氛，好期待新的作品及精品，甚至是藝術品。但始終是代言人驚行得太遠，較方便要從側門入，其實我未去過其他地方。我只去了Zenith的展館，我未真正見到出面的情況。比我想像中樓底高好多，整個場地大好多，因為我睇個Floor Plan，這裏是Zenith、這裏是Bvlgari等等。我見到一格格，我以為和會展差不多，會展都可以做這樣，但這裏所有東西都好靚。大家都喜歡手錶，好正，好多着得好靚的朋友在場，我好想周圍逛逛。之後還要做訪問，不知有沒有機會，希望有。」



自從當了品牌代言人後，Eason先後戴過Defy Classic及El Primero 21，錶展當日他率先佩戴了全新推出的Defy Inventor大中華特別版腕錶到場。Defy Inventor源自品牌兩年前發表的革命性專利調速器概念腕錶DEFY Lab。腕錶僅採用一個元件取代使用了三個多世紀的傳統游絲擺輪，其專利擺輪以18赫茲的極高頻率（通常為4赫茲）振動，並經過三重認證：抗磁（ISO-764）、耐熱（ISO-3159）和計時精度（日內瓦鐘錶與微技術實驗室基金會TIMELAB）。而Eason佩戴的大中華特別版腕錶錶殼鑲滿鑽石，Easeon笑言戴這枚手錶時要戴太陽眼鏡，因為手錶真的閃到爆。