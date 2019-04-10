瑞典超跑品牌Koenigsegg正式進駐香港

相信不少車迷對Koenigsegg這個品牌不會感到陌生吧，旗下的推出的超跑，款款都是代表作。其中Agera RS一推出便以 447.19 km/h打破對手Bugatti Veyron的極速紀綠，及以僅33.29秒完成0-400-0 km/h加速煞停紀錄。還有搭載油電混合動力、擁有驚人的1,500hp綜效馬力的Regera及擁有1kg:1hp的重量馬力比的One：1等，每一款就如驚世巨作一樣，令車迷讚嘆不已。



如今這個來瑞典的超跑品牌宣布正式進駐香港，找來Kingsway K Cars作為香港及澳門地區總代理。Koenigsegg創辦人兼CEO-Christian von Koenigsegg不單止親臨香港出席簽約儀式，還特別帶來剛在上月日內瓦車展全球亮相的新作Jesko和香港車迷見面。



Jesko搭載經重新設計的5.0L V8 Twin-Turbo引擎，配備全新的180度平面曲軸、新進氣口、更大渦輪增壓器（附空氣噴射）及精確的壓力控制，實現高達8,500rpm的轉速限制，能迸發出更高效的動力。