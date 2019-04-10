曼谷直擊A80　鏡頭翻轉再翻轉！

Samsung的Galaxy手機，向來是S系及Note系並列為雙頭馬車，但隨着發展中國家的人均消費力日增，近年廠商遂在中階A系列投放更多資源，當中不少新技術更會率先在此應用以測試水溫。剛於曼谷發表的Galaxy A80就加入自動旋轉鏡頭，操作勁新穎，今次就同大家現場直擊！



A80設有3個後置鏡頭，分別是4,800萬像素主鏡頭（F2.0）、800萬像素超廣角鏡頭（F2.2）及3D ToF景深鏡頭。單是主鏡頭像素之高已叫人眼前一亮，但真正突破處是其Rotating Camera技術，當取景時改成自拍，後置鏡頭就會升起並向前180°轉動，由後置變成前置，換句話說前後鏡頭是「些牙」同一套模組，設計雖然取巧，但論創意卻不輸近年冒起的升降前鏡或滑蓋前鏡，而且前置拍攝規格也完勝對手，可謂一舉兩得！



現場實測，鏡頭模組升起並旋轉的過程相當具有機械感，而且切換流暢，由後置變成前置模式1秒內辦妥，比數年前近似設計的OPPO N-Lens還要快。當重回後置拍攝，模組又懂得自動「歸位」並下降，令手機多了幾分玩味。傳媒們更笑言開售後應該有不少用戶在陌生人面前Show Off這自拍神技，吸Like程度不比快將推出的摺芒機Galaxy Fold差！惟留意一點，現階段廠商未有公布其最多翻轉次數，耐用度是疑問，另外新設計也增加了積塵機會。記者更發現，把手機背靠硬物時，鏡頭會因為後方空間不足而未能翻轉，呈現「半卡着」狀態，可能會增加損壞風險。



拍攝質素又如何呢？多得3D景深鏡頭，無論前後拍攝，都能做到效果突出的淺景深效果，而取景介面也特設一個「景深即時預覽影片」模式，令拍片時也能模糊背景，是S10 5G版後再見到這一功能。再試自拍，人像膚色自然，沒有過分P圖，超廣角模式十分廣闊，方便群拍，一枝公影時也能增加透視感。特別一提，此機也預載了新版人像AR Emoji功能，可把卡通樣Key落真人身，效果爆趣！



再看機身，基於要放入磨打及更多零件，機身難免較厚。官方數字是9.3mm，拎上手有一種肥厚感，但多得圓潤條邊設計，手感其實不差。屏幕用上New Infinity Display技術，沒有M字額、水滴位或開窿位，屬Samsung首部真真正正全面屏。用6.7吋芒睇片時無遮無擋，加上sAMOLED面板及2,400×1,080解像度，畫面鮮明銳利，完全不比旗艦機遜色。



新機用上Qualcomm Snapdragon 7150 2.2GHz雙核心+1.7GHz六核心處理器，並只有8GB RAM及128GB ROM一種容量配套選擇。以《Geekbench 4》測試效能，單核及多核分別得到2,488及6,562分，表現跟Galaxy A9相若，未算頂級但合乎中階機預期。其他功能還包括屏下指紋、超級快充等，並提供黑、白、金3色。



規格表

制式：GSM、WCDMA、LTE

處理器：Qualcomm Snapdragon 7150 2.2GHz雙核心+1.7GHz六核心

記憶體：8GB RAM、128GB ROM

屏幕：6.7吋sAMOLED（解像度2,400×1,080）

鏡頭：4,800萬像素（主）、800萬像素 （超廣角）、3D景深

電池容量：3,700mAh

其他特色：USB Type-C、超級快充、屏下指紋

體積：165.2×76.5×9.3mm