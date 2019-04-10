天使共享　珍稀絕版極品

在蘇格蘭，威士忌在木桶陳年期間，每年至少蒸發約2%，因此，威士忌便有連天使都想共享（Angel Share）的美譽，特別是著名甚至已經停產的珍品，更是令許多酒藏家，不惜任何代價都要將其據為己有，其中在1983年已經關閉酒廠的著名威士忌品牌Port Ellen，就曾生產過不少令威士忌愛好者趨之若鶩的珍稀絕版極品。



Port Ellen在1825年由Alexander Mackay創立，在其最輝煌的時期，釀酒廠釀製了不少經典的極品珍存，深得酒藏家愛戴，包括現已價值逾1.5萬港元的Port Ellen 1974 17 Year Old Signatory。這酒是酒廠關閉前最珍貴的原酒佳釀之一，每滴酒液不但帶有蘇格蘭Islay威士忌獨有的煙熏及泥煤味道外，還富有多變且層次豐富的果香，不但是蘇格蘭單一麥芽威士忌的經典代表，亦是其中一個原因令酒廠出產的威士忌身價不斷上升，甚至有錢都未必可以入到貨的原因。