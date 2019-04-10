男士之夜：四千蚊到手　Best Buy齊齊搜

【BMW第7代3系 矚目抵港】

BMW 3系自1975年推出以來的累計銷量已超過1,500萬部，其備受車迷追捧程度可想而知。新3系長大了，擁有4,709×1,827×1,442mm的車身體積，擁有更流線化的車身設計，憑着優異的50：50前後重量比及僅Cd 0.23低風阻系數，將四門運動房車提升至更高境界。

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【打機神器 黑鯊手機2 行貨登陸】

鍾意玩手機遊戲的朋友有福了，皆因主打遊戲功能的黑鯊手機2正式抵港！新機外形繼承上兩代黑鯊手機的風格，全黑機身線條硬朗，機背的品牌標誌及兩側同時加入LED燈帶，設計有型。

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【取代AirPods？ Powerbeats Pro下月開售】

Apple才剛剛在第2代AirPods用上全新H1晶片，話咁快市場又有另一款耳機採用，它就是Beats by Dr. Dre（Beats）新出的無線耳機Powerbeats Pro，外觀比AirPods型格不少，諗住入手AirPods的用戶會否Hold住先呢？

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【HiBy R6 Pro 平衡輸出無損串流】

不少人貪方便出街時都會用手機聽歌，但手機內置有網絡、電話等與音頻無關的回路，播歌時容易造成干擾，不如考慮HiBy推出的旗艦DAP R6 Pro，它是人氣型號R6的升級版……

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【順Phone快遞：小米9 SE熊大版登場】

通訊軟件《LINE》旗下「LINE FRIENDS」個個得意兼鬼馬，推出至今人氣有增無減！當中「熊大」更係人氣王，就連Beats、DJI及Logitech等科技大牌都睇中佢，合作推出耳機、無人機及滑鼠。最近合作單位再添一位，小米日前就宣布推出小米9 SE熊大限量套裝，由內到外都萌到爆，粉絲必搶！

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【5,000mAh電霸！ Asus Zenfone Max Pro】

台廠Asus的Zenfone系列向來有唔少變種型號，當中主打電量的ZenFone Max就最多人留意，今次Zenfone Max Pro就係Zenfone Max、Max Plus嘅升級版。

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【全港首測！ S10 5G版率先開箱】

Samsung Galaxy S10 5G上周五 （4月5日）在韓國開售，神通廣大的水貨商今天已把它引入香港。新機一改S10系列的黑色包裝，改為用上白色外盒，盒面印有大大隻5G字眼，而機背也加入了5G圖案，相當搶眼！

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【開箱男：小米9 最抵玩旗艦？】

對於手機硬件有要求的用家，相信都會留意到新機小米9，皆因幾乎採用現時最強硬件，但機價就只係同級機約5折，性價比極高。而呢部旗艦新機行貨剛剛正式開賣，即刻開箱。

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【Ford Kuga 油電更環保】

Ford推出全新第三代Kuga，新車的改變頗大，體積增加令車廂空間更寬闊，另一重點是動力部分轉為Plug-in Hybrid充電式油電，純電續航力更可達50km，配上一台2.5公升引擎，再配上14.4kWh鋰電池，可輸出最大225hp馬力，而在家用電230V充電只需要4小時便完成，車系同時亦提供另一款配備48V Mild-Hybrid油電系統的Kuga EcoBlue Hybrid，配備一台2公升柴油引擎。

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【4K觸控剪片神器 Lenovo ThinkPad X1 Extreme】

家陣唔少KOL都會自己落手拍片兼剪片，要隨時隨地都剪到片，Lenovo ThinkPad X1 Extreme或者可以幫到你，皆因新機唔單止支援15.6吋的觸控屏幕，既支援4K UHD解像度超高質素，同時可以篤芒操作，無論剪片抑或繪圖都咁勁。

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