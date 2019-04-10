【深夜字聊】點估到Headphone會漏音

𤓓呢樣嘢真係層出不窮，之但係𤓓到好似呢位男網民咁，就真係唔知點收科。早前有位男網民喺網上分享件𤓓事，佢話：「尋晚上咗女友屋企食飯，如常地同女友阿媽三個人一齊飯後喺梳化睇電視，而我同女友則喺度玩手機。咁啱有朋友Send咗條AV短片嚟，我都醒㗎喇，即刻插個Headphone，仲校啱手機角度等女友阿媽睇唔到，然後到女友一人一邊耳機開心Share，我仲笑問女友下次我哋都咁玩好唔好。聽聽吓發覺有啲唔對路，點解兩邊耳仔都有聲嘅？望吓我女友，佢拿拿臨掉低個Headphone，而女友阿媽就望住我話：「我等陣落街散步，你返屋企未？」即係趕我走啫？唉，嗰晚後我女友一直冇回我Whatsapp，又冇聽我電話，點算好呀！」



網友神回應：



綠色紅蟹：你呢勻真係斷到正一正呀！睇AV唔係問題，只係畀女友阿媽聽到你問條女，下次咁樣玩好唔好至係真正嘅問題，睇怕你要過咗呢個風頭，條女先至睬返你。



派錢冇你份：你都勁喇，竟然夠膽喺人哋阿媽面前睇AV，仲要你部機咁先進，插唔實個Headphone頭原來會漏音，呢次真係搵邊個都幫你唔到喇。



大頭公：如果畀着我個女條仔，夠膽喺我面前同個女睇埋啲咁嘅嘢，何止會逐你出門咁簡單，實行嚟個橫心獨劈，劈到你個死仔返唔到屋企。



瞓飽再食飯：其實我好好奇，你睇緊啲乜嘢演出，會令你女友阿媽一聽就知道你睇緊AV呢？所以話老友嘅Whatsapp唔好亂開，亂開嘅話一定會出事。