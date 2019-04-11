「感謝平成」「歡迎令和」　全日任搭紀念車票

5月1日快將來臨，也代表「平成」即將跟大家告別，並迎來「令和」時代！而各大小機構商號也紛紛推出紀念產品，其中JR東日本便宣布推出紀念車票，絕對值得珍藏。



這款東京都內乘車一日券紀念版車票，會印有「感謝平成（ありがとう平成）」或「歡迎令和（ようこそ令和）」兩款字樣。前者將於4月12日至4月30日出售，後者則會於5月1日至5月31日期間發售。車票除了有紀念價值外，本身亦可以在1天內於東京23區任意乘坐JR線的普通列車的自由席，而售價為750円。



東京都內乘車一日券

發售地點：自動售票機或JR綠色窗口

售價：成人750日圓、小童370日圓



此外，JR東日本亦推出了「感謝平成紀念入場券」，每次限量2,000張，售5,040円，分三輪發售，第一輪已經完結，第二輪剛剛開始，一直至4月12日11時59分，第三輪則由4月12日12時至4月15日17時，只在「JRE MALL」網站內發售。



網址：https://www.jreastmall.com/shop/g/gS001-C003399/