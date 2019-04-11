香港資訊及通訊科技獎表揚本地優秀發明和應用

行政長官林鄭月娥於4月4日頒發2019香港資訊及通訊科技獎全年大獎予紅點子創作（香港）有限公司。該公司憑藉其作品虛擬主播系統超越其餘七個類別大獎的得主，繼獲得數碼娛樂大獎後，再奪得是次比賽的最高殊榮。



林鄭月娥說，資訊及通訊科技獎類別由數碼娛樂、金融科技、初創企業、商業方案，以至智慧生活、智慧出行、智慧市民和學生創新，涵蓋香港商業範疇和社會民生的各個方面。她指資訊及通訊科技更是實現智慧城巿各種應用方案的主要元素，鼓勵得奬者繼續在創科領域追求卓越，為香港構建更美好的將來。



自2006年首辦以來，香港資訊及通訊科技獎一直表揚及推廣優秀的資訊及通訊科技發明和應用。獎項亦是得獎者再創新階，走進國際市場的跳板。在過去一年，上屆的得獎作品中，共有16個項目再下一城，於亞太資訊及通訊科技大獎中贏得奬項。



在政府資訊科技總監辦公室策動，各籌辦機構、督導委員會及標準保證小組委員會、最終評審委員會、各評審和支持機構的協力支持下，今屆賽事共吸引800多項參賽作品。最終評審委員會主席段崇智教授讚賞作品水準甚高，他說：「今年參賽作品水平十分優秀，充分展現本港資訊及通訊科技人才的創意及卓越水準，亦證明本港絕對有條件及優勢發展成為國際一流的智慧城市。」



創新及科技局局長楊偉雄也在頒獎典禮上頒發獎座予八個獎項類別的大獎得主，表揚他們的傑出成就。各大獎得主為：



獎項類別（籌辦機構）：數碼娛樂大獎（香港數碼娛樂協會）

大獎得主（作品名稱）：紅點子創作（香港）有限公司（虛擬主播系統）



獎項類別（籌辦機構）：金融科技大獎（香港銀行學會）

大獎得主（作品名稱）： CoverGo Limited（CoverGo）



獎項類別（籌辦機構）：資訊科技初創企業大獎 （港匯扶輪社）

大獎得主（作品名稱）： 路邦動力有限公司（動感控制仿生機械人）



獎項類別（籌辦機構）：商業方案大獎 （香港電腦學會）

大獎得主（作品名稱）：香港天文台（從降雨監測到保障社會免受惡劣天氣影響）



獎項類別（籌辦機構）：智慧生活大獎（香港資訊科技商會）

大獎得主（作品名稱）： 艾斯數碼有限公司（以虛擬實境評估視力障礙）



獎項類別（籌辦機構）：智慧出行大獎（香港貨品編碼協會）

大獎得主（作品名稱）： 香港機場管理局／香港中文大學亞洲供應鏈及物流研究所網際物流研究中心／啟悟（物聯網強化飛行區管理系統）



獎項類別（籌辦機構）：智慧市民大獎（香港社會服務聯會）

大獎得主（作品名稱）：智研德育有限公司（「與別不同」遊戲工作室）



獎項類別（籌辦機構）：學生創新大獎（香港創科發展協會）

大獎得主（作品名稱）：香港城市大學（鄺厚承／鍾詠霖／林雅蔚）（語音辨物機）



得獎者及比賽的詳細資料已上載香港資訊及通訊科技獎網站：http://www.hkictawards.hk