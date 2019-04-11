環球節慶深度遊大晒冷

世界各地的特色節慶何其多，有大大小小的、有感受風土文化的，但總離不開狂歡的元素。在旅遊的同時，參與當地的節慶，感受不一樣的氛圍，是一種特別的旅遊體驗。金怡假期推出一系列特色節慶深度遊，滿足不同需要的你。



春天是花的季節，當然要賞花！玫瑰花是不少女士們的最愛，想投入馥郁芳香的玫瑰慶典就要到世界上最大的玫瑰花產地 - 保加利亞。每年5月底至6月頭，保加利亞會舉行一連串慶祝玫瑰節的活動！在慶典當中，除了可以細賞玫瑰花姿態外，還可以體驗於花田採摘玫瑰，欣賞玫瑰慶典巡遊，以及品嚐玫瑰果醬及玫瑰酒！



或者推介前往蒙古大漠參加每年夏天舉辦的「那達慕大會」，感受大漠風情。但是，全國那達慕大會每年只辦一天，為令更多旅客一睹精彩的「三競技」國技比賽，金怡假期的蒙古團會到郊區鄉鎮草原上觀賞「部落那達慕競技會」，國技比賽及傳統技藝表演都非常貼近傳統蒙古風味，洋溢著傳統的節日氣氛，充滿文化特色。另可以一嘗入住「升級版蒙古包」滋味，內設獨立洗手間及浴室，備有冷暖水供應，體驗遊牧民族風情。



除了蒙古外，象徵熱情的西班牙亦有一場夏日盛事 - 「奔牛節」，紀念當地的守護神聖費爾明。奔牛節期間，眾人會齊集於市政廳廣場，現場十分熱鬧。除了公牛會街上狂奔外，男女老幼都會身穿白衣，繫上紅領巾與公牛一起於城內拔腿狂奔，穿梭於大街小巷。金怡假期特別安排置身於既安全又舒適的露台位置，可以悠哉地近距離欣賞這刺激而壯觀的盛會。



另外，去年迪士尼動畫《玩轉極樂園》紅遍全球，令不少人對墨西哥「亡靈節」認識更深。今年，金怡假期嶄新帶來墨西哥及古巴旅行團，特別安排參與「亡靈節」的Catrinas 大遊行，感受當地人如何以斑斕的色彩展現對生命的喜悅，以及對死去親人的敬愛之情。團友可以自由參與亡靈節活動，或者一嚐節慶限定食品，例如骷髏頭糖及亡靈麵包。行程另外遊覽兩大粉紅美景，包括里奧拉加爾托斯(紅鶴湖)及Las Coloradas粉紅湖，景色媲美天空之鏡。



以上旅行團各具特色，相信能帶給你另類體驗，不妨考慮下次旅遊時選擇參與一下外國的節慶。



旅行團資訊

巴爾幹半島‧保加利亞(玫瑰節)‧科索沃‧馬其頓‧黑山共和國‧克羅地亞11天 (SOF11)

出發日期：5月27日

全包價：$24,990起



蒙古國(全國那達慕大會)‧西伯利亞(哈拉和林、伊爾庫茨克、貝加爾湖) 10天 (MR10E)

出發日期：6月23日、7月5, 21日、8月4, 18日

全包價：$24,990起



葡萄牙‧西班牙奔牛節 12天 (YKS12)

出發日期：7月2日

全包價：$28,990起



墨西哥(亡靈節)‧古巴19天(CM19)

出發日期：10月29日

團費：$60,990起



金怡假期網址：https://www.goldjoy.com/

電話： 2804 1188

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