東沖有料到：對泰國旅遊業的一些貢獻

Shot in Thailand內展出了我捐贈的收藏,下次去布吉島不妨順道參觀。(作者提供)

自己除了熱愛泰國之外,亦同時是《幪面超人》及《占士邦007》的粉絲,自小已喜歡收集相關的精品及玩具,尤其是後者,無論是泰國的家中,抑或香港的迷你倉,都有很多很多的收藏。隨着時光流逝,真的很擔心他朝有日自己離世後,這些珍藏會成為垃圾,恰巧之前有個機會,我便將之送給一個好特別的地方——話說數年前泰國政府旅遊局要在布吉島攀牙灣占士邦島的碼頭旁興建一個《鐵金剛大戰金槍客》(The Man with the Golden Gun)的博物館,給天下人知道泰國是個Filming Destination,館內除了有電影中出現的布景擺設,亦展示007的玩具及精品,有關部門知道我也是一個占士邦的收藏家繼而聯絡我,一說即合,我便義不容辭將有關精品送出,頓時令心裏輕鬆了一些,不用擔心收藏品會成為垃圾,但江山易改本性難移,把三分二的收藏送出後,結果卻購回比捐出數量更多的精品和玩具!於是全屋又塞滿了《007》、《幪面超人》及其他玩具擺設,令我又再擔心起來,他朝……還有人會將這些東西收留嗎?



話說回來,該博物館之前因為種種因素,曾經關閉了一段日子,終於剛在4月1日重開,若然大家對這部電影有興趣,或想看看我的收藏,下次去布吉島不妨順道參觀,入場門票僅約THB80,絕對值得一看。



博物館的名稱叫做Shot in Thailand !



胡慧沖