三界五行：子欲養而親不在

《二十四孝》第五是「負米養親」，故事主角是仲由，字子路，出身貧困，孔武有力，粗人一個，受教於孔子，負責老師的保鏢與車伕工作，後來，知識改變命運，做了大官，享受富貴厚祿，豈止「書中自有千鍾粟」，家中常儲備萬鍾粟，但又如何？卻要飽受「子欲養而親不在」的人間痛苦，因為那時候，子路父母早已去世。一天，子路對孔子說，他很懷念微時的窮日子，餐餐和父母一起捱野菜充飢，父母實在太飢餓了，表示想吃米飯，於是子路翻山越嶺，去百里之外親戚家中借米，背着一小口袋的米回家煮飯給父母吃。



子路滿眼淚光，告訴孔子，他很想再翻山越嶺，借米回家煮飯給父母吃，可惜再沒有機會了。孔子說：「由也事親，可謂生事盡力，死事盡思者也！」（仲由孝順，父母生前盡力照顧，父母死後仍念念不忘。）



《二十四孝》第六是「賣身葬父」，故事主角是董永，漢代真有其人，祖籍山東，少年喪母，與父親相依為命，因逃避戰禍，遷居湖北，其後父親也去世，無錢殮葬，董永賣身葬父，到富人家中為奴。上工途中，遇一女子，為董永的孝道所感動，織錦緞替董永贖身。



後人把這故事編成戲曲《天仙配》，這女子原是天上仙女，董永賣身葬父，孝感動天，下凡來幫助他成家立業。湖北有個地方本來叫槐蔭，後來因此而改名為孝感。



方向宇