碳纖打造最高機能　G-SHOCK GWR-B1000

具輕巧、堅固及不易變形特性的複合材料碳纖（Carbon Fiber ），擁有標誌性獨特紋理，早期主要應用於航空工業、汽車改裝及飛機機體製作範疇，所以見到碳纖就好自然會聯想到高速度及高性能。日前，CASIO G-SHOCK就發布了以航空概念設計的Gravitymaster系列最新型號GWR-B1000，設計採用由Toray Industries,Inc.所生產的TORAYCA®碳纖，製造出全新防護結構，將其抗衝擊性大大提升，同時受惠於碳纖維輕量特性，令此枚手錶亦成為Gravitymaster系列中最輕巧之型號。



GWR-B1000錶殼與錶背以碳纖增強樹脂打造成一體化結構，與碳纖錶圈之間留有間隙令部件吸收震動，內藏之電路板被堅固外殼結構保護，可以防止按鈕軸及電路板受到直接衝擊，因此無須安裝按鈕防護裝置仍可擁有絕佳剛性及抗衝擊性。手錶時計功能則可以透過接收德國、英國、美國、福島、九州及中國無線電波，每天六次（中國每天五次）自動較正，同時亦可以藍牙與手機連接自動調整時間，並有超過300個城市世界時間、計時碼錶、每日一個獨立鬧鈴、LED燈及200米防水功能等等，經太陽能充電系統充滿電後，於省電模式下可持續操作近18個月，無論是手錶採用的物料、結構以至功能都達至最高機能。