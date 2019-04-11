果粉聚焦：iPad用戶就快有得用《WhatsApp》！

香港人習慣了用《WhatsApp》傾計，不過此程式一直只有手機版，iOS用戶要在iPhone才能使用，iPad卻不予支援。然而有消息指《WhatsApp》方面正在開發iPad版本，而且不排除短期內有得用。



消息由科技網站WABetaInfo提供，此網站經常追蹤《WhatsApp》的最新情況，日前他們便發現2.19.40更新中已有兼容iPad的迹像。從測試圖片中可見，《WhatsApp》的介面有點像《Facebook Messenger》，都是採用了分割畫面設計，左邊是聯絡人，右邊是聊天記錄，而通話、群組、附加檔案及表情符號等功能全部用得番，完成度相當高。只不過WABetaInfo也發現iPad版暫時沒有相機功能，可能要待正式版才會加回。



WABetaInfo預料iPad版《WhatsApp》將於下次Beta版更新中率先讓 TestFlight用戶測試，而一般Beta版最快3個月左右就會變成正式版，暗示iPad用戶就快有得用了！