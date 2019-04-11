靈敢侶情：可怕的控制女王

好男人拍過四次拖，每次均是長期關係。他說：他接受女人惡、不做家事、多要求，「因為男女是平等的。」不過，他最不能忍受控制欲。



──控制欲的女人，很容易把小事化大。



有一次，控制欲女友的同事替她接了一通電話，收線後卻未有依她的意思，將來電資料寫在黃色告示貼、貼在電話聽筒上，而是改用A4紙，寫着「陳先生、91234567」，然後放在桌面。她收到後，竟將小事演化成：整間公司都沒有環保意識、同事之間互不尊重、她一個人硬撐很辛苦。



作為男友，他賞試安慰，但她卻為此事呻足兩星期。最後，她更將事情搬上會議桌，要求老闆將「告示貼」加成公司規則，結果因為被否決而鬧辭職。「只要別人不聽她的意思，她就會大吵大鬧。」好男人說。



──控制欲的女人，很容易被得罪。



拍拖半年後，他跟控制欲女友旅行，才第二天，她已經板着臉，中途說話有一句沒一句，動不動就發晦氣：「你去你喜歡的地方，我一個人去逛，反正我和你是兩個獨立個體。」



回港後，他問她很久，她才說，事情是源於她本來編好所有行程：早上六時去哪、七時一定要到達這裏、八時要更衣去某個地方⋯⋯但男人卻沒有說「謝謝」，反而說了一句：「看情況吧！」到埗後，行程本來定好要去紅酒莊，但他卻沒有表現出女人想要的反應──雀躍和感動，於是，她就生氣了：「我不管你了！你喜歡怎樣就怎樣！」到底她把小事化成了甚麼國家大事？他不想再深究，他已經怕了這個動不動就被得罪的女人。



──控制欲的女人，經常陷入自苦自憐。



有年，男人生日，儘管他已經表明不想慶祝，事關那年有親人過身。然而，控制欲女友聽後，仍然為他舉辦生日派對，還請來親友。當晚，他聽着生日歌聲，實在很難為情，於是也表現得不太開心。事後，他還未對女友微言，女友已經先發制人，指責他整晚苦着臉，破壞了她的一番好意。「我為了你做這麼多，你恩將仇報！我到底做錯了甚麼？你要這樣對我？為何每一個男人都是這樣！」



到了關係的尾聲，男人索性甚麼都聽她的擺布，但她又不高興了，覺得他竟然將她的好意，接收成「肉隨砧板上」的意思。然後，他再也受不了，於是提出分手，但分手的形式，她都有指引要他跟從：他要先道歉、後傾談、再和解。因為，她認為情侶應該和平分手。



「那你有沒有聽她的？」我問。

「當然沒有！結果她打了一篇論文過來，洋洋千字控訴我的不是。」男人苦笑。



最後，男人總結：女人惡，他可以哄和遷就，他明白「惡人大聲只是想被聽見。」女人不做家事，都好小事，「我有手有腳可以做埋佢嗰份。」至於多要求，他仍可理解為要求高。



但控制欲的女人，沒有人知道她想甚麼、想怎樣，他不想陷入一段天天要猜，每星期都得罪人的關係。



「還未計控制欲的女人都好喜歡裝民主⋯⋯」他嘆氣。



一句「你喜歡怎樣就怎樣，我無權管你。」然後你已經知道，她就是要管着你。



周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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