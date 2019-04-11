【健樂事】愈喝愈瘦　夏日5款收身飲料

對女士而言，可以瘦的話，相信為奴為婢也在所不辭！其實要收身，可以從日常飲食中調節，毋須去到「絕粒」如此極端地步的，今天介紹5款適合夏天喝的飲料，全部都具有利水、改善腸胃、通便等效用，適當飲用，愈喝愈瘦，收身都可以輕輕鬆的！



1.檸檬鹽水

早年流行喝檸檬水收身，只因檸檬營養豐富，除了人所皆知的維他命C外，還有維他命B1、維他命B2及鉀、鈣、磷、鐵等，其中鉀具備利尿的功效，所以有消腫的功能，而維他命C則具有美白、養顏的功用，連個樣都靚埋；建議大家在檸檬水中加入鹽，全因夏天出汗多，體內鹽分減少，導致身體的滲透壓失衡，適當飲用檸檬鹽水，既能防暑收身，又可以補充體內所失的鹽分。不過檸檬鹽水屬酸性，ph值甚低，建議每天不能飲用超過1,000毫升。



2.普洱茶

飯後一杯茶是不少人的飲食習慣，事實飲茶對收身也大有好處，不過要識飲，因為飲錯茶不但影響腸胃功能，更會令脂肪、糖分得不到正常的消耗而反招致肥胖，但性質平和的普洱茶卻具清熱、消暑、解毒、消食、去肥膩、利水、通便等功效，故能幫助消化、消除油脂，不過各人體質不同，建議飽肚後才飲用，而且最多兩杯。



3.綠茶

綠茶所含的兒茶素，是加速新陳代謝和脂肪燃燒的重要營養物質，由於兒茶素可抑制脂肪組織增生、促進細胞新陳代謝，並降低腸道吸收葡萄糖的速度，因此能減緩飯後血糖上升，所以飯後來一杯綠茶，不單能加快脂肪燃燒，還能幫助改善腸道系統，不知不覺達到減重的目的。



4.山楂金銀菊茶

花茶好處多多，當然收身都有份。山楂生津止渴，金銀花清熱解毒，菊花則散風清熱，平肝明目，三者混合泡茶飲用，具化淤消脂、生津潤燥、祛風消積之效，可排除多餘脂肪和水分，由於對減脂見效，據說可減腩瘦腰，不過山楂不宜空腹時飲用，而凡胃酸過多、胃炎、胃潰瘍患者也不適合飲用。



5.決明子茶

可能大家會認為，決明子茶不是清熱明目嗎？對，但它同時有潤腸通便之效，所以有人會以之緩解便秘，亦因着潤腸

之效，決明子茶對調理脂肪代謝很有功用，能加速腰部脂肪分解，換言之腩仔肉會漸漸消失，不過都係嗰句，由於明子性微寒，容易腹瀉、有胃痛者均不宜飲用，女性也不宜長期飲用決明子茶，輕則引致月經不調，重則使子宮內膜不正常，建議泡決明子茶可同時加入甘草及陳皮，減少寒涼。

