本日日本：涉谷新地標　望住富士山Shopping

去東京最開心係乜？當然就係Shopping、Shopping同Shopping啦！以後Shopping魔去東京又多一個好去處啦！因為涉谷新地標「涉谷Scramble Square（渋谷スクランブルスクエア）」，剛剛宣布第一期於今年11月開幕，樓高47層，賣點是在頂層的展望台可以遠眺富士山，購物之餘仲可以享有心曠神怡的美景，你話幾開心呢！



這座直連涉谷車站的新地標名為「涉谷Scramble Square（渋谷スクランブルスクエア）」，是東京急行電鐵推動「涉谷再開發計劃」的項目之一，樓高230米，共47層，地下2樓至14樓是商場，中層開設與大學產業交流的設施，上層是辦公室，45至47樓區域的展望台「SHIBUYA SKY」，面積達2,500平方米，可說是全日本最大規模，而頂樓47樓為戶外區域，可在離地約230米高處眺望四周風景，甚至遠眺富士山的景色，亦可俯瞰下方的經典對角線斑馬線，置身其中，想必會有種大地在我腳下的感覺！