Pet Pet聯萌︰B寵共處　拒為生B棄養Husky

有人話狗是人類最好的朋友，也有人認為BB與狗是不能共存。Joe和Karena兩夫妻都是愛狗之人，他們在3年前養了一隻雪橇Chelsea，當時親戚問他們是否打算不生小朋友，然而當小朋友出生之後，身邊人又會問是不是打算將狗狗送人……夫婦二人認為︰「社會的確有不少因為生小朋友而棄養寵物的情況，但大家要明白牠們是你的屋企人，一生只有主人一個，是完全的依賴你。正如你家中小孩再頑皮，你都不會拋棄他，我們亦不會遺棄我們的毛孩。」



平日在街上放狗，Joe經常聽到有家長會對子女說「不要行近狗身邊」，「牠們會咬人」之類的訊息，從而令小朋友覺得狗狗是不可接近的。他表示︰「其實小朋友天生猶如一張白紙，你若告訴他們『狗是很可怕的』，他們便會覺得狗是可怕的；但如果你對他們說『狗是我們最好的朋友』，他們自然會認為狗是不恐怖的。」



去年，二人在網上成立「Husky Chelsea and Baby Joey」的專頁，以記錄2歲多的囡囡和雪橇的生活趣聞。不知道，當小朋友遇上比自己身形還要高大，又成日紮紮跳，喜歡搗蛋搞破壞的巨犬，兩個會擦出甚麼火花呢？媽媽Karena分享︰「其實囡囡一開始並非如大家想像的不怕狗，和Chelsea融洽相處。起初她都會好驚，不肯落地行，見到Chelsea又會好抗拒，甚至推開牠。不過日子耐了，我們都會讓囡囡幫手照顧狗狗，摸吓牠和嘗試畀指令。現在已經逐步見到成果，有時候她們仲會一齊玩。在家中，大家亦可以自由活動，囡囡不會感到害怕。可是當她在街外見到其他陌生的狗，仍然會覺得緊張，希望將來她能夠更輕鬆自在地和不同狗狗玩樂。」



很多時在一些養狗兼有小朋友的家庭，都會期待狗狗擔任保母角色，可是Joe和Karena卻反而希望培養女兒做個愛錫寵物的好主人，而在學習照顧狗狗的同時，亦有助孩子的成長。Joe說︰「小朋友在家中習慣了照顧狗狗，對待其他人便會更有愛心，更加懂得顧及別人的感受。另外，在教囡囡放狗的時候，我會給她安排任務，譬如負責拿水樽，而餵狗糧的時候，我又會要求她拿着狗盆，餵飼狗狗，由此令她明白自己的崗位，並且建立她的責任感。」



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