五星級的家　S10銀河守護殼

Samsung Galaxy S10系列已經開售一段時間，不少銀河Fans已手執一部！買了新機，當然要給它一個「五星級的家」，除了官方提供大量保護殼外，坊間也不乏第三方選擇，來自美國的Otterbox及Lifeproof便是一例。



先說Otterbox的Symmetry炫彩幾何系列，此系列以多種顏色及圖案為賣點，當中又以閃粉及幾何線條最為搶眼。而輕巧設計可讓手機輕鬆放入口袋，並同時提供防摔與防撞保護，有姿勢又有實際。



Pursuit探險者系列是OtterBox最輕薄、堅固的保護殼，充電及3.5mm耳機位置均有膠蓋保護，兼具防塵、防污與防雪功能，適合越野旅行使用。顏色則有灰、黑兩色選擇，平實大方。



Folio系列專為品味人士而設，配備真皮外殼、磁力卡扣及翻蓋設計，美觀之餘，還能防止屏幕刮花，而內層更設有卡片夾層，可用於收納信用卡或身份證等證件。



至於Lifeproof則有NËXT系列，保護殼由Bumper及透明底蓋組成，安裝較花工夫。但官方測試防摔高度達到2米，保護能力在市場中數一數二，而且接口備有保護蓋，有效避免塵土侵擾。另外，S10e版本右側位置特別向內凹陷，用戶以拇指解鎖時會更為貼手，設計細心。



以上保護殼皆提供Galaxy S10、Galaxy S10+及Galaxy S10e版本，全部現已上市。

