McIntosh MTI100　老麥唱盤支援藍牙

美國音響大廠McIntosh麥景圖，行內人都稱為老麥，為了吸引新一代玩開數碼音響的年輕人，令他們加入黑膠陣營，推出最新黑膠唱盤MTI100，驟眼睇是傳統唱盤，但其實除了播放黑膠碟外，更支援藍牙傳音，能簡單連接手機或平板，將音樂透過唱盤傳輸至喇叭，同時照顧到兩批截然不同的樂迷。此外，唱盤支援唱放及前後級放大功能，只需直駁喇叭就能播放，節省了不少接駁上的麻煩，如接駁Sonus Faber新出的書架喇叭Electa Amator 3，更能將黑膠獨有的圓潤細緻音色完全發揮出來。



端子插口方面，設有3.5mm、同軸及光纖輸入，無論接駁手機、DAP、SACD/CD機都很方便，同時還設有超低音輸出，可隨時為低頻加碼，更內置有耳機輸出，透過高驅動耳機放大器供電配置。此外，為了令音色更溫暖圓潤，採用了兩支12AX7膽管來驅動前級擴音，配合Class D功率擴音機，提供80W×2（4歐姆）輸出功率，用來驅動Electa Amator 3之類的書架喇叭，就既流暢又自然。

