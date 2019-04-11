高達40周年冷知識　高達之父最討厭的機體是……

動劃界經典《機動戰士高達》誕生於1979年，踏入今年就正好是40周年，阿寶、馬沙不但陪伴不少動畫迷一起成長，高達的成功，更令Bandai成為玩具王國，每次有新高達動畫播放，多不勝數的機體亦會順便出埋模型、合金、電玩，務求賺盡所有粉絲的零用錢，但大家可能有所不知，有高達之父稱號的導演富野由悠季當初製作《機動戰士高達》時，有一架機體他非常討厭，恨不得想將它刪出動畫，大家知不知是那架機體呢?就等小記襯高達誕生40周年，分享一些高達冷知識吧。



【富野最討厭G戰機】

《機動戰士高達》當年在日本首播時收視很差，隨時會被腰斬，當年玩具贊助商就希望動畫內出現一些能分體結合的玩具向機體，雖然導演富野由悠季認為這種分體結合設計，會破壞高達原有的現實感風格，但因為收視太差，所以不得不聽從贊助商意見，被迫在片中加入能與高達分體結合的G戰機。後來，高達大受歡迎而製作三部曲電影版，富野寧願繪製新畫面，都要將G戰機刪去，而改為白色的CORE-BOOSTER戰機，可見他有幾討厭G戰機。



【本來阿寶會在初代《高達》中死亡】

為了貫徹戰爭是悲慘的主題，本來劇情安排阿寶會在大結局那集戰死，但後來動畫因為口碑而收視上升，製作人兼名古屋電視台的關岡涉，覺得故事還有發展空間，故說服製作組，將阿寶由戰死中拯救過來。雖然後來富野由悠季所著的小說版高達，仍然採用了阿寶會戰死的原來設定，始於難逃一死。



【本來馬沙會被處死】

當年高達開播時收視低迷，贊助商覺得是因為馬沙太過陰沉，所以本來劇情安排他害死加曼後，就被德茲爾問責處死，而不是現在的降軍階，幸好當年馬沙深受女性觀眾歡迎，馬沙被降軍階沒出場後，電視台收到不少抗議信，所以製作人兼名古屋電視台的關岡涉又再出動，說服製作組讓馬沙再次出場，這樣阿寶與馬沙的經典惡鬥才能流傳下去。