走進東南樓　體驗藝術自療

過去的藝術三月，你有到各大展場打卡嗎？事實上，藝術除了備有欣賞及投資價值，同時帶來療愈功效，集酒店、共享公共空間及藝術平台於一身的「東南樓」現正舉行《藝術自療都市》活動，邀請大家體驗觸及五感的藝術，並在過程中感受自我情緒變化，仍可藉此釋放壓力，重拾生活節奏。



由視覺說起，位於「東南樓」23至25樓的展覽「一相一故事」由資深攝影師陳的創作，其主題為柴灣消防局，當中景象是由陳的工作室往下望的畫面，工作中的消防員渺少得猶如LEGO小人偶，帶點粉嫩的墨綠色地面，予人整潔、平靜、融入的感覺。要在觸感上得到釋放，就要走到2樓的《繩縛釋放工作室》，在由繩縛藝術家Aka Chow所設計的空間內，感受繩縛藝術所呈現的無形壓力，並可參加工作坊，在安全下進行捆綁的創作。除此以外，放滿不同香料的「鄭志堅工作室」及音樂咖啡體驗，以不透過嗅覺、聽覺及味覺等層面抒發內心情緒。



要畫走壓力，就要到藝術療愈空間「藝氹」工作室，在放滿畫具且不存在批判的安全空間內創作，並在過程中感受自我情緒起伏。但得一提，藝術治療師逢星期三會在「藝氹」駐場，與來者對話，認識藝術療愈。



《藝術自療都市》

日期：即日至5月19日

地點：「東南樓」1-3/F、23-25/F

詳情：https://tungnamlou.com/