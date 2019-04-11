【深夜字聊】歡樂性講堂：曾遭性奚落　不肯面對

Q: 我是一名二十多歲的女生，男朋友是結識多年的朋友，我們拍拖兩三個月。他的前度女友有第三者，並在分手前奚落他的外表和性能力，由於傷害太深，他雖然和我一起，但性方面卻毫不願意，我作主動，他仍不太投入，我連播AV都試過了，也沒用。其實我們每次都做到完事，偶有出現早洩，他便會顯露不悅和自卑。我是一名性慾正常的女生，雖暫能忍受，但長遠都是不可以接受吧!請問怎處理？若他是性冷感，可用藥物治療嗎？

Heidi



A：當男女性遇到情感（如外遇、分手鬧僵、人際破裂）或性心理打擊（如性恥笑、性欺凌等），皆容易引發陰影與創傷，深深影響到下一段親密關係。此類缺乏性慾甚或是性冷感情況，與生理問題無關，根源建基於心靈創傷、信心低落、信任毀於一旦，性功能障礙實屬表癥，就算服用藥物治理，男朋友內心持續地抗拒性生活的話，任憑妳如何積極協助他尋求性樂趣。，也較難回到「常軌」。



作為新一任的女朋友，需要為對方的創傷經歷「執手尾」，性福缺缺，很明白你的感覺會有多麼難受。然而，當男朋友對性事愈抗拒，你愈是以「性」衝着他來，只會使他更為恐懼和選擇迴避。以身體和色情品去吸引他，暫不會奏效，反而有機會使他覺得你在逼迫，曲解你的好意，甚至把你跟前度「關聯」起來。他逼着自己清心寡慾，你惟有暫時「犧牲小我」 ，「順性」地符合他的情感狀態。



與此同時，不能把事情就此丟着不顧。解鈴還須繫鈴人，將心結像洋蔥一層層掀開。嘗試多相約在寧靜舒服的地方，平靜相處時，耐心陪伴與聆聽，他有可能會說一些很灰或令妳灰心的說話，但最重要還是你能堅持，不洩氣，進度也許是緩慢的，因深受傷害之後，實在需要時間慢慢想通和丟淡往事，明白你愛他，不畏情感磨練。我認為此類情況最優先在伴侶關係中加以處理，若不成功，下一步便適宜尋求性治療師和伴侶關係諮詢專業協助， 透過輔導治療情殤。



李偉儀