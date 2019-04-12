有朋友說飲AK安康排毒酵精後，肚子一直咕嚕咕嚕響，但仍未有「下落」，問我是否要增加酵精飲用量。酵精的作用是溫和清除黏附在腸道壁的宿便，調整腸道環境。如果飲酵精後仍未能順利排便，這與腸道有過多硬便壞菌有關。



理論上大便越早排清越好，如果腸道蠕動得慢，大便會變乾變硬，因為大腸會吸大便內的水分；如果無法每日排便或隔日才有一次大便，腸毒會透過損傷的腸黏膜進入腸壁，藉由血液循環蔓延全身，久而久之形成很多問題，例如肥腫、腸道病變等。



便秘的腸道像臭水渠，壞菌易滋生。即使飲用酵精，酵素益菌進入腸道，大量有害細菌侵襲益菌，營養也難吸收。要水渠暢通，先要清走積聚的垃圾，然後才逐步改善渠道環境。改善便秘亦一樣，你不先清走積聚了好幾天的硬便廢物，你飲用酵精也事倍功半。加上天氣開始炎熱，臨床上更多人出現「實熱便秘」，即由熱結或氣滯引致，大便容易變得乾硬結實。我建議有便秘的朋友，要同時配合飲用玫瑰草本茶。玫瑰草本茶為有助通便清熱的全天然花草茶，能快速將腸道塞滿的硬便軟化清走。所含玫瑰果及玫瑰花成分，更有舒氣活血柔肝功用，對於中醫學上，因肝氣鬱結、氣不流通而導致的便秘特別有效。再飲用溫和的酵精，營養有效被吸收，腸道環境能調整過來，不再受便秘困擾。



簡單來說，玫瑰茶治標、酵精治本。嚴重便秘只飲酵精不夠，需配玫瑰茶，快速通便；如本身排便暢通，只飲酵精已能維護腸道環境，排毒瘦身、變成易瘦體質。



排毒酵精：含高濃度酵素精華，可增強代謝，促進排毒；更獲香港浸會大學SCCL【臨床研究證實】，飲用後體脂肪率(BMI)、體重、皮下脂肪全面下降，100%受訪者認同能改善排便狀況。



玫瑰草本茶：能去油解膩、即時排毒、抗老淡斑，排清毒素，肚腩即時變平坦，膚色白裡透紅。



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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。



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