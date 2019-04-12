開《MyLink》App步行賺積分　邊行邊換心水禮物

中國移動香港《Mylink》App除了方便客戶處理不同流動電訊服務，更自去年開始，不斷推出嶄新活動，鼓勵用家多做運動多步行！踏入4月，更有兩個以健康步行為主題的活動推出，讓大家可在每天步行上增添樂味，又可賺MyLink積分，換心水禮物，真係步步有獎！

「健康廿萬步」活動以廿萬步為目標，用戶只需每天登入《MyLink》App，並於4月5日至4月30日期間，步行累積達到20萬步，即可獲1,000 MyLink積分，名額有限先到先得，送完即止。鼓勵大家長遠養成多行步習慣，活動期間平均每天步行7千多步就可達到廿萬步目標，每天上班前、下班後多走幾步達標絕對無難度！



遠足植樹日「萬步有禮」活動《Mylink》App的WeWalk頁一向多行山資訊及定期舉辦行山活動，由中國移動香港及中國香港旅行遠足聯會主辦的「遠足植樹日」（亦同為漁護署的「郊野公園遠足植樹日2019」），以增進市民遠足步行的健康意識為長遠目標，並透過親手植樹加強對自然環境的了解和保護意識。早前在《Mylink》App報名名額即日爆滿，所以《MyLink》App會在4月14日舉辦「萬步有禮」活動，讓未能報名的大眾在全港任何一個角落都可以一齊行。只要在當日開啟並登入《MyLink》手機應用程式，透過WeWalk頁面內的計步功能並步行夠一萬步，即可獲10,000 MyLink積分，齊齊強身健體之餘亦可換領獎賞，名額有限先到先得，送完即止。



簡單賺MyLink積分換走心水禮物「MyLink會員積分計劃」，只要以手提號碼登記成為會員，即可簡單透過每日打卡、各種活動及完成任務賺取積分，以兌換豐富禮品，包括：特別版八達通、Hands-On Coffee@CMHK飲品換領券、鴻福堂自家湯券、及4G/3G大灣區3日、10日、30日及365日儲值卡券等，更多豐富禮品將陸續推出！



《Mylink》App介紹：

• WeWalk頁：提供香港精選行山路線、香港郊野公園及熱門的郊遊路徑、推廣健康生活、由社會知名人士主持的《百大行星》短片及定期舉辦行山活動，又推出計步器功能，可以紀錄您的「今日里程」、「今日步數」、「卡路里消耗」及步行紀錄和用戶排名，更多行山資訊及小貼士將陸續推出。



• 生活頁：帶來豐富的旅遊資訊，更附有翻譯、地圖導航、常用電話號碼、二維碼掃描等生活小工具，滿足您生活需要

• 優惠專區：提供各類型合作商的優惠，用戶可尊享交通、保險及更多種類的著數優惠

• 免費綜藝節目：C+頻道播放精彩的節目，包括賽馬直播、影視娛樂、旅遊休閒、潮流科技等，優質的影視享受，免費放送

• 月費計劃客戶及儲值卡客戶，可隨時隨地查閱帳戶資料、檢視最新用量、申請各項服務等，更可繳付帳單或為儲值卡增值

• 提供中國移動香港的最新服務資訊、儲值卡資料、服務指南，還可查詢各類漫遊服務收費等訊息



《MyLink》App 詳情，請瀏覽： https://bit.ly/2X3voja