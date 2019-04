Studio by JAB健身教練Jennifer(張群生攝)

夏天將至,大家預備好同陽光玩遊戲未呢?不過去得沙灘玩,少不免要着吓泳衣Show Quali,唔知你練好副Bikini Body未呢?未都唔緊要,事關今個星期我哋請嚟Studio by JAB健身教練Jennifer為大家示範幾個平板支撐變化式,令動作更有趣味之餘,亦增加難度,等你操腹肌之餘,仲操埋手臂同肩膊線條,以最Fit曲線迎接夏天來臨!



【Up Down Plank】http://bit.ly/2UQz36k

【Knee to Elbow Plank】http://bit.ly/2Is7tFP

【Side Plank Hip Raise】http://bit.ly/2Gg5AKW

【Twist Plank】http://bit.ly/2G7GNaQ



服裝提供:Lululemon