FoodieCurly鬈毛妹：淡水全新「蘊泉庄」美食篇

去台北近郊玩，你會跑到哪裏去？宜蘭、九份、淡水都是港人熱點。以前到淡水，我總是來去匆匆，在老街逛過吃過就走，但最近當地開了一座全新的「蘊泉庄」飯店，想住上一兩天慢慢逛的朋友，又多一個住宿選擇了。



飯店主打Spa和溫泉之外，還提供貼心的管家服務，登記入住時，只需跟櫃枱說明自己喜歡的早餐 （有中及西式選擇），第二天早上，「管家」就會挨家逐戶去派送早餐，不用和其他遊客「迫Buffet」，安坐在房間的大廳就可以舒舒服服和家人一同吃早餐，那感覺真爽！



個人較喜歡中式早餐，因為特別喜歡台灣的前菜伴粥吃，這天早上有煎蛋、辣椒肉碎、茄子、蔬菜，都很對胃口，旁邊還有糯米腸和日式紫菜卷，一個人吃不完呢！面對這漂亮的早餐，我想來個「地獄式港女自拍」啊，這才發現，我沒有帶腳架！幸好我記起了「管家服務」，打了一通電話，三分鐘後，猛男服務員出現了，隨傳隨到，左拍拍右拍拍，超有耐性，好過男朋友呀！



如想Hea酒店，午餐和晚餐可以光顧「日蘊堂」，靚仔主廚阿信師傅會嚴選當地食材，炮製Fusion台灣菜。像一味「剝皮辣椒牛肉串」，擺盤十分西式，上面還加了魚子，你以為是西餐？原來裏面暗藏台東、花蓮特產「剝皮辣椒」，辣中帶甜，還可以用來煮湯，很有特色。



「龍蝦伴奶油醬」同樣看似西式，卻是採用了很地道的食材：澎湖現撈龍蝦，新鮮彈牙，奶油加入了埔里紹興酒去提升香氣，中西合璧；嘉義的雞肉飯超有名，要在這裏吃也可以，「噴水黑金雞肉飯」使用本地放山黑土雞，肉質細嫩，加上自家提煉的雞油及葱油，惹味！



蘊泉庄

地址：251新北市淡水區淡金路79巷18號

官網：http://www.yunestatehotel.com/



蘊泉庄「土舍」兩天一夜–華航機票+酒店優惠套票 （一泊一食）

客房特色：獨立一臥室、榻榻米茶室、客廳及個人養生湯池

平均尺寸：23坪

出發及酒店入住日期：即日起至2019年9月30日

價錢：HKD2,180 起 （未稅，經濟艙，佔半房成人計）

詳情：https://www.china-airlines.com/hk/zh/discover/promotion/yunestatehotel



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