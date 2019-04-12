三界五行：身體力行　侍母至孝

《二十四孝》第七是「鹿乳奉母」，主角是家貧的剡子（剡，音「談」），父母管教很嚴，他每天獨力完成農務，侍候雙親就寢後，才挑燈夜讀。由於他雙親都有眼疾，剡子遍尋良醫治療也無結果，後來，有位老中醫給他祖傳藥方，指可能有效，但要用鮮鹿奶做藥引。那時候仍未有人工馴養鹿，野生母鹿又怎會躺着讓人取奶呢？但剡子還是努力嘗試接近野生鹿群，混熟了，成功取得鹿乳，按老中醫吩咐，父母重見光明。



後來剡子在春秋戰國中建立剡國，當了國君，以孝治國，民風淳樸，講求仁義道德，孔子前往剡國，拜剡子為師，當時孔子已很有學問，仍虛心求教。剡子把平生所學，以及治理國家的經驗，毫無保留，都一一對孔子講解。孔子亦多次在學生面前高度讚揚剡子的學識和孝道。薪火相傳，剡子對後人的影響力非常大。



《二十四孝》第八是「行傭供母」，主角江革是東漢時期人，少年喪父，他背着年邁母親逃難，途中遇盜匪，盜匪要他加盟，否則就殺死他，江革求情說萬萬不可，無論他入夥當盜匪，還是殺死他，他母親都會因無人照顧而死，幸好盜亦有道，放過兩母子。江革帶母親到較為安定的江蘇居住，並當男傭工賺錢供養母親，讓她安享豐衣足食晚年，但自己卻生活清苦，冬天也赤腳。在艱苦環境中，江革不忘勤奮學習，德學雙馨，被漢明帝舉為孝廉，漢章帝更任他為中郎將，表彰其賢良方正。



方向宇