巨型懷舊Game　回味香港情懷

仲記得昔日的童年小玩意嗎？當今時今日的小朋友個個「機」不離手，對於不少上一代而言，波子棋、彈珠台及層層疊卻滿載他們兒時的歡樂記憶。今個復活節，挪亞方舟將以港式傳統為主題，打造巨型懷舊遊戲競技場，將這些年代感十足的玩具變成放大版，睇落更加盞鬼好玩，有興趣的朋友不妨挑戰一下「過三關」。除此之外，你亦可使用2張遊戲券，在「情尋康樂棋製作室」，DIY一副富有本土情懷的康樂棋。



講到香港人的「集體回憶」，當然不得不提充滿地道情懷的街頭小食砵仔糕！趁着今次機會，大家可以參加「維他奶砵仔糕工作坊」，利用維他奶的豆奶及麥精豆奶，混入紅豆及粘米粉等材料，自製出啡白雙色的新派砵仔糕。另外，在「懷舊香江製麵館」，大小朋友又可聯手製作健康麵團，並且設計專屬的包裝袋，和家人一齊分享美味。至於「養生花茶體驗坊」則會教大家調配三款養生花茶，包括桂花雪梨茶、蘋果山楂茶和檸檬薏米茶，了解傳統中醫以天然草本植物調理身體的智慧。



值得一提，挪亞方舟更特別與九巴合辦「古董巴士合拍區」，現場將會展出「大水牛」的麗晶5型雙層巴士及「亞比安」55型的單層巴士，讓年輕一代的小朋友有機會親眼見識一下它們紅色及米黃色的經典車身、木製座椅和以柴油驅動等特點。此外，他們更可穿上鮮艷奪目的迷你制服，化身成醒目小車長，擺出型格的「甫士」與退役巴士留影！