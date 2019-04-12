長到震Biang Biang麵　原來自己都整到

香港麵食種類選擇多，可以外出享用中西麵食外，在家都可以製作特色麵食，好似陝西特色的Biang Biang麵，一於跟IG@tastemadeuk學整。



首先將麵糰搓成圓條，淋上一層油再置於室溫發酵，之後搓平成長條形，利用木棒在麵糰中間壓出裂縫，輕輕打開後再搖晃，令其變成超長的麵條，記得搖晃時不要太大力，以免麵條斷開影響造型。烚熟後加入配料如蒜蓉、葱段和辣椒粉，淋上一勺滾油，撈勻來吃，蒜香有辣勁，超級惹味。



材料：

麵粉 375克

水 200毫升

鹽 半茶匙

花生油 200毫升

辣椒粉 3湯匙

蒜蓉 3瓣

葱段 3條



做法：

1.麵粉、水和鹽搓成麵糰，之後分成8份。

2.每份麵糰搓成長條狀，淋少許花生油，蓋上保鮮紙置室溫3小時發酵。

3.在桌上抹點油，放上麵糰，利用木棒搓成長薄片。

4.將木棒放在薄麵糰中間，用力一壓，輕輕從中間拉開，但不要切斷外圍。

5.輕輕搖晃成長形幼麵條，然後烚熟。

6.麵條放在碗內，加入葱段、蒜蓉、辣椒粉，淋上一勺煮滾的花生油拌勻即成。



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