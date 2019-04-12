長到震Biang Biang麵 原來自己都整到
2019年04月12日 15:00
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聞到香噴噴的Biang Biang麵，叫人食欲大增。（互聯網）
香港麵食種類選擇多，可以外出享用中西麵食外，在家都可以製作特色麵食，好似陝西特色的Biang Biang麵，一於跟IG@tastemadeuk學整。
首先將麵糰搓成圓條，淋上一層油再置於室溫發酵，之後搓平成長條形，利用木棒在麵糰中間壓出裂縫，輕輕打開後再搖晃，令其變成超長的麵條，記得搖晃時不要太大力，以免麵條斷開影響造型。烚熟後加入配料如蒜蓉、葱段和辣椒粉，淋上一勺滾油，撈勻來吃，蒜香有辣勁，超級惹味。
材料：
麵粉 375克
水 200毫升
鹽 半茶匙
花生油 200毫升
辣椒粉 3湯匙
蒜蓉 3瓣
葱段 3條
做法：
1.麵粉、水和鹽搓成麵糰，之後分成8份。
2.每份麵糰搓成長條狀，淋少許花生油，蓋上保鮮紙置室溫3小時發酵。
3.在桌上抹點油，放上麵糰，利用木棒搓成長薄片。
4.將木棒放在薄麵糰中間，用力一壓，輕輕從中間拉開，但不要切斷外圍。
5.輕輕搖晃成長形幼麵條，然後烚熟。
6.麵條放在碗內，加入葱段、蒜蓉、辣椒粉，淋上一勺煮滾的花生油拌勻即成。
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