Mercedes-Benz平治港島區品牌中心開幕，廠方及代理舉行盛大的開幕儀式。仍記得去年超強颱風「山竹」襲港，位於柴灣的陳列室遭受海浪侵襲，陳列室及維修中心設備受到嚴重破壞，而在風暴過後代理仁孚行重新出發，投放更大的資源重建及改善工程，在短時間內恢復運作，為車主們提供最佳服務。



廠方在舉行開幕儀式之餘，同場亦發布了兩款全新車款，包括了A-Class新成員Mercedes-AMG A35 4 Matic，配備了一台2公升直四渦輪增壓引擎，可輸出306hp馬力及400Nm扭力，配上AMG SPEEDSHIFT DCT 7G波箱，可造出4.7秒完成0-100km/h的表現。新車配備了5種駕駛模式，包括了Comfort、Sport、Sport+、individual及全新加入的 Slippery模式，帶來了更全面的操控。另一主角是平治全新四門轎跑車Mercedes-AMG GT，源自AMG GT家族的外形，配上了一台4公升V8雙渦輪增壓引擎，可輸出高達639hp馬力及900Nm扭力，由0-100km/h的加速只需要3.2秒，極速更可達到315km/h之勁。



