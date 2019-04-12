想靚啲？向天后偷師！

明星效應一向Work，所以唔少藝人都會用自己做生招牌，推出自家品牌吸金！好似阿Sa蔡卓妍近日就唔止力爭做電影天后，更踩入美容界推出首個自家護膚品牌ENFANTSKIN。名字中的「ENFANT」在法文中解作孩子，代表品牌的宗旨就是讓女生重回到初生般幼嫩的肌膚。品牌背後有一班醫美科妍專家力撐，而且產品最終會經阿Sa親身試驗，從用家角度出發研發改進而成。



打頭砲登場的活顏注氧面膜含高濃度CO2 19000ppm配方，能即時為肌膚注氧，排走肌底廢物，發揮去水腫及去黃功效。另外，成分中的天然提煉精華如Celabio－納豆酵素，有活化細胞、平衡肌膚pH值、抗氧化及補水鎖濕之效。如用作一般基礎保養，建議每周敷2~3次，想重點改善色斑、皺紋、粗大毛孔和暗粒的話，不妨連續使用10天，再隨後每周敷2~3次。



這邊廂阿Sa創立自家美容品牌，那邊廂的國際天后麥當娜亦趁復活節當前，為自家美容品牌MDNA SKIN推出全新的The Reinvention Cream。這款多效柔潤面霜以生命力頑強的植物「復活草」為主要成分，配合從意大利著名溫泉勝地4處不同泉源泉水提煉的M.T.PARCA美容成分，提供強勁的補濕鎖水作用。除了當面霜使用，更可實現化妝水、美容液、乳液及面膜等多種功效。